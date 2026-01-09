Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Вторая суперпобеда подряд: Марта выбила девятую ракетку мира из пятисотника!
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 500 в Брисбене!
В четвертьфинале украинка в двух сетах переиграла девятую ракетку мира Мирру Андрееву, которая выступает в «нейтральном» статусе.
WTA 500 Брисбен. Хард, 1/4 финала
Мирра Андреева [6] – Марта Костюк (Украина) [16] – 6:7 (7:9), 3:6
Марта провел первое очное противостояние против Андреевой. Во второй партии Костюк уступала с брейком 0:2, а затем со счета 2:3 взяла четыре гейма подряд и завершила поединок.
Костюк одержала 11-ю победу в карьере над теннисистками из топ-10. В прошлом раунде Брисбена Марта выбила третью ракетку мира Аманду Анисимову.
Следующей оппоненткой Марты будет четвертая сеяная Джессика Пегула, которая в 1/8 финала прошла Даяну Ястремскую. Костюк ранее играла против Пегулы пять раз и потерпела четыре поражения.
Костюк пробилась в первый полуфинал на уровне Тура с апреля 2024 года и в восьмой в карьере.
Видеообзор матча
Статистика матча
Фото с матча
Сетка WTA 500 в Брисбене
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Ювентус» нацелился на украинского футболиста
Алгиери уверен, что Усик снова победит
Щей до кінця обіду справилась)))
З перемогою!
🤍💙Все Динамо вболівало за Марту Костюк разом з Ігорем Костюком
Не мав змоги подивитися гру з усім відомих причин. Де можна переглянути не нарізку моментів, а повний матч в запису, ніхто не знає?
Пігула буде наша , а вірніше Мартиною. Удачі , а нам позитивних емоцій в цей важкий час !
Фиона упакована, и отправлена на родину. В Красноярск.
Спасибо за победу!
З Пегулою Марта завжди грає бойово, шанси будуть хороші, головне тримати віру у свою знову покращену гру.