Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 500 в Брисбене!

В четвертьфинале украинка в двух сетах переиграла девятую ракетку мира Мирру Андрееву, которая выступает в «нейтральном» статусе.

WTA 500 Брисбен. Хард, 1/4 финала

Мирра Андреева [6] – Марта Костюк (Украина) [16] – 6:7 (7:9), 3:6

Марта провел первое очное противостояние против Андреевой. Во второй партии Костюк уступала с брейком 0:2, а затем со счета 2:3 взяла четыре гейма подряд и завершила поединок.

Костюк одержала 11-ю победу в карьере над теннисистками из топ-10. В прошлом раунде Брисбена Марта выбила третью ракетку мира Аманду Анисимову.

Следующей оппоненткой Марты будет четвертая сеяная Джессика Пегула, которая в 1/8 финала прошла Даяну Ястремскую. Костюк ранее играла против Пегулы пять раз и потерпела четыре поражения.

Костюк пробилась в первый полуфинал на уровне Тура с апреля 2024 года и в восьмой в карьере.

Видеообзор матча

Статистика матча

Фото с матча

Сетка WTA 500 в Брисбене

Инфографика