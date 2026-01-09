Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
09 января 2026, 12:27 | Обновлено 09 января 2026, 12:57
2908
27

Вторая суперпобеда подряд: Марта выбила девятую ракетку мира из пятисотника!

Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 500 в Брисбене!

В четвертьфинале украинка в двух сетах переиграла девятую ракетку мира Мирру Андрееву, которая выступает в «нейтральном» статусе.

WTA 500 Брисбен. Хард, 1/4 финала

Мирра Андреева [6] – Марта Костюк (Украина) [16] – 6:7 (7:9), 3:6

Марта провел первое очное противостояние против Андреевой. Во второй партии Костюк уступала с брейком 0:2, а затем со счета 2:3 взяла четыре гейма подряд и завершила поединок.

Костюк одержала 11-ю победу в карьере над теннисистками из топ-10. В прошлом раунде Брисбена Марта выбила третью ракетку мира Аманду Анисимову.

Следующей оппоненткой Марты будет четвертая сеяная Джессика Пегула, которая в 1/8 финала прошла Даяну Ястремскую. Костюк ранее играла против Пегулы пять раз и потерпела четыре поражения.

Костюк пробилась в первый полуфинал на уровне Тура с апреля 2024 года и в восьмой в карьере.

Видеообзор матча

Статистика матча

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Сетка WTA 500 в Брисбене

Инфографика

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 27
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Господи, дякую за цей позитив!!! Мартуся, ти просто чудо, кияночка помстилася сибірському хряку за атаку на її місто, тримаймося!!! Ще раз повторюсь, така Марта нам потрібна, агресивна і холоднокровна!!!
Ответить
+15
C.Пеклов
Ай Марта!Сонечко наше!Дякую тобі за гарний настрій!
Ответить
+12
sahka1981
Яка ж молодець Марта!
Щей до кінця обіду справилась)))
З перемогою!
Ответить
+12
⭐⭐⭐DK CHEMP🤍💙🥇
❤️Наша Мартуся проявила справжній Київський характер проти болотної наволочі
🤍💙Все Динамо вболівало за Марту Костюк разом з Ігорем Костюком
Ответить
+11
Показать Скрыть 1 ответ
introvert
Браво, Мартуся! Вітаю з перемогою! І величезне дякую за те, що покращила всім нам настрій і нехай трішечки, але покращила цей світ.
Не мав змоги подивитися гру з усім відомих причин. Де можна переглянути не нарізку моментів, а повний матч в запису, ніхто не знає?
Ответить
+11
Показать Скрыть 2 ответа
ptolemeus
Відправила болотну на болота. Нарешті ми дочекалися Марту, яка круто подає. 
Ответить
+10
Igrok4
Дуже якісна гра від Марти, і настрій правильний. Дивився з задоволенням. Дякую за перемогу 👍
Ответить
+9
Pat_riot
Дякую Марта! Приємна як твоя перемога, так і можливість подивитися на перекошений ""бальнік болотної.
Ответить
+9
Sergiy20
Марта велика молодчинка. З оптимізмом дивимося в майбутнє. Значно кращою стала подача, менше подвійних. Бажаю нових перемог Марті, а нам позитивних емоцій.
Ответить
+6
Олександр Кравченко
Хочеться фінал Мухова /Костюк ,але треба обіграти Пегугу!
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Vitaly Kozak
Фантастичні два матчі поспіль. Сьогоднішня перемога навіть більш приємна, не зважаючи на те, що вчорашня суперниця була більш високорейтингова.
Ответить
+5
pricolist
Молодець, топовий виступ та знищення рашистки
Ответить
+5
verastepler
Марта дає позитивні емоції ДЯКУЮ!
Ответить
+4
C.Пеклов
Вінерси 34 -10!Ще питання є!Просто молодець!Хоча розслаблятися не треба,попереду Пегула.І хотілося,щоб Марта всеж не так іноді поспішала виграти розіграш,від цього й помилки.Бажаю успіху Мартулечкі у наступному матчі!
Ответить
+4
Maks23
Марта красава!  👍 в хорошей форме в сезон заходит!
Ответить
+4
Vlad Holl
На радість усім нам Марта стала супер профейсійною - намає балачок і психів , а є ГРА .Гра неймовірна в усіх аспектах - подача , прийом , продумані комбінації , а не так як ляже. Одним словом - неймовірні емоції від її гри. 
Пігула буде наша , а вірніше Мартиною. Удачі , а нам позитивних емоцій в цей важкий час !
Ответить
+2
verastepler
TOP TOP
Ответить
+2
Попандопуло из Одессы
Не без ошибок, но супер достойно.
Фиона упакована, и отправлена на родину. В Красноярск.
Спасибо за победу!
Ответить
+2
kollekciy
Марту з другою великою перемогою поспіль. Марта все ще тримає хорошу концентрацію на грі. Сьогодні знову все в більшості трималося на хорошій першій подачі Марти, і очікуванні явних слабин на подачі Андреевої. В першому сеті, при подачі на сет, Марта таки не витримала нерви, але таки пощастило врятувати сет.
З Пегулою Марта завжди грає бойово, шанси будуть хороші, головне тримати віру у свою знову покращену гру.
Ответить
0
LexХХХ
Чого їй не вистачає самій в першу десятку пробитись?🤔
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
