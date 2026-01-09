Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене

9 января состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия) и были определены четыре полуфиналистки.

Украинская теннисистка Марта Костюк после побед над Юлией Путинцевой и Амандой Анисимовой прошла девятую ракетку мира Мирру Андрееву.

Далее Костюк поборется против четвертой сеяной Джессики Пегулы. Пегула, которая в 1/8 финала одолела украинку Даяну Ястремскую, в четвертьфинале справилась с Людмилой Самсоновой.

Первая ракетка мира и действующая чемпионка Брисбена Арина Соболенко в 1/4 финала выиграла у Мэдисон Киз. В полуфинале Соболенко выйдет на корт против Каролины Муховой – представительница Чехии переиграла Елену Рыбакину.

Полуфинальные встречи пятисотника в Брисбене состоятся 10 числа.

WTA 500 Брисбен. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз [5] – 6:3, 6:3

Елена Рыбакина [3] – Каролина Мухова [11] – 2:6, 6:2, 4:6

Нижняя часть сетки

Людмила Самсонова [10] – Джессика Пегула [4] – 3:6, 6:7 (3:7)

Мирра Андреева [6] – Марта Костюк [16] – 6:7 (7:9), 3:6

WTA 500 Брисбен. Пары 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Каролина Мухова [11]

Джессика Пегула [4] – Марта Костюк [16]

