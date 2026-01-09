Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
WTA
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене

Марта после победы над Амандой Анисимовой выбила еще и Мирру Андрееву

Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

9 января состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия) и были определены четыре полуфиналистки.

Украинская теннисистка Марта Костюк после побед над Юлией Путинцевой и Амандой Анисимовой прошла девятую ракетку мира Мирру Андрееву.

Далее Костюк поборется против четвертой сеяной Джессики Пегулы. Пегула, которая в 1/8 финала одолела украинку Даяну Ястремскую, в четвертьфинале справилась с Людмилой Самсоновой.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Первая ракетка мира и действующая чемпионка Брисбена Арина Соболенко в 1/4 финала выиграла у Мэдисон Киз. В полуфинале Соболенко выйдет на корт против Каролины Муховой – представительница Чехии переиграла Елену Рыбакину.

Полуфинальные встречи пятисотника в Брисбене состоятся 10 числа.

WTA 500 Брисбен. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз [5] – 6:3, 6:3
Елена Рыбакина [3] – Каролина Мухова [11] – 2:6, 6:2, 4:6

Нижняя часть сетки

Людмила Самсонова [10] – Джессика Пегула [4] – 3:6, 6:7 (3:7)
Мирра Андреева [6] – Марта Костюк [16] – 6:7 (7:9), 3:6

WTA 500 Брисбен. Пары 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Каролина Мухова [11]
Джессика Пегула [4] – Марта Костюк [16]

Сетка WTA 500 в Брисбене

Видеообзор матча Арина Соболенко – Мэдисон Киз

Видеообзор матча Елена Рыбакина – Каролина Мухова

Видеообзор матча Людмила Самсонова – Джессика Пегула

Видеообзор матча Мирра Андреева – Марта Костюк

По теме:
Марта Костюк – Мирра Андреева. Зачехлила нейтралку. Видеообзор матча
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк Мирра Андреева WTA Брисбен Арина Соболенко Мэдисон Киз Елена Рыбакина Каролина Мухова Джессика Пегула Людмила Самсонова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
