Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
Марта после победы над Амандой Анисимовой выбила еще и Мирру Андрееву
9 января состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия) и были определены четыре полуфиналистки.
Украинская теннисистка Марта Костюк после побед над Юлией Путинцевой и Амандой Анисимовой прошла девятую ракетку мира Мирру Андрееву.
Далее Костюк поборется против четвертой сеяной Джессики Пегулы. Пегула, которая в 1/8 финала одолела украинку Даяну Ястремскую, в четвертьфинале справилась с Людмилой Самсоновой.
Первая ракетка мира и действующая чемпионка Брисбена Арина Соболенко в 1/4 финала выиграла у Мэдисон Киз. В полуфинале Соболенко выйдет на корт против Каролины Муховой – представительница Чехии переиграла Елену Рыбакину.
Полуфинальные встречи пятисотника в Брисбене состоятся 10 числа.
WTA 500 Брисбен. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз [5] – 6:3, 6:3
Елена Рыбакина [3] – Каролина Мухова [11] – 2:6, 6:2, 4:6
Нижняя часть сетки
Людмила Самсонова [10] – Джессика Пегула [4] – 3:6, 6:7 (3:7)
Мирра Андреева [6] – Марта Костюк [16] – 6:7 (7:9), 3:6
WTA 500 Брисбен. Пары 1/2 финала
Арина Соболенко [1] –
Джессика Пегула [4] – Марта Костюк [16]
Сетка WTA 500 в Брисбене
Видеообзор матча Арина Соболенко – Мэдисон Киз
Видеообзор матча Елена Рыбакина – Каролина Мухова
Видеообзор матча Людмила Самсонова – Джессика Пегула
Видеообзор матча Мирра Андреева – Марта Костюк
