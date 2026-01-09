WTA09 января 2026, 13:07 | Обновлено 09 января 2026, 13:20
Марта Костюк – Мирра Андреева. Зачехлила нейтралку. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира WTA 500 в Брисбене
9 января украинская теннисистка Марта Костюк разобралась с Миррой Андреевой в четвертьфинале хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.
Украинка переиграла «нейтральную» соперницу в двух сетах со счетом 7:6 (9:7), 6:3 за 1 час и 48 минут.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Костюк впервые сыграла против Андреевой. В полуфинале Марта поборется против шестой ракетки мира Джессики Пегулы.
🏆 WTA 500 Брисбен. Хард, 1/4 финала
🏳️ Мирра Андреева [6] – Марта Костюк [16] – 6:7 (7:9), 3:6
Видеообзор матча
Комментарии 1
Осушка болота тривіє успішно.
