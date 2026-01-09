Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Марта Костюк – Мирра Андреева. Зачехлила нейтралку. Видеообзор матча
WTA
09 января 2026, 13:07 | Обновлено 09 января 2026, 13:20
Марта Костюк – Мирра Андреева. Зачехлила нейтралку. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира WTA 500 в Брисбене

Марта Костюк – Мирра Андреева. Зачехлила нейтралку. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

9 января украинская теннисистка Марта Костюк разобралась с Миррой Андреевой в четвертьфинале хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Украинка переиграла «нейтральную» соперницу в двух сетах со счетом 7:6 (9:7), 6:3 за 1 час и 48 минут.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Костюк впервые сыграла против Андреевой. В полуфинале Марта поборется против шестой ракетки мира Джессики Пегулы.

🏆 WTA 500 Брисбен. Хард, 1/4 финала

🏳️ Мирра Андреева [6] – Марта Костюк [16] – 6:7 (7:9), 3:6

Видеообзор матча

По теме:
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Элина Свитолина – Сонай Картал. Камбек дня от украинки. Видеообзор матча
Марта Костюк Мирра Андреева WTA Брисбен теннисные видеообзоры видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 1
