Марта Костюк – Мирра Андреева. Зачехлила нейтралку. Видеообзор матча

9 января украинская теннисистка Марта Костюк разобралась с Миррой Андреевой в четвертьфинале хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Украинка переиграла «нейтральную» соперницу в двух сетах со счетом 7:6 (9:7), 6:3 за 1 час и 48 минут.

Костюк впервые сыграла против Андреевой. В полуфинале Марта поборется против шестой ракетки мира Джессики Пегулы.

🏆 WTA 500 Брисбен. Хард, 1/4 финала

🏳️ Мирра Андреева [6] – Марта Костюк [16] – 6:7 (7:9), 3:6

Видеообзор матча