Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: Рух рассчитывает на возвращение бразильского полузащитника
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 02:59 | Обновлено 10 января 2026, 03:27
Таллес Бренер вернется из аренды из японского клуба Касима Антлерс

ФК Рух. Таллес Бренер

Бразильский полузащитник Таллес Бренер близок к возвращению в Украинскую Премьер-лигу.

Во львовском «Рухе» рассчитывают снова видеть 27-летнего хавбека в своем составе после завершения его аренды в японском клубе «Касима Антлерс».

В прошлом году Таллес выступал в Японии, где стал чемпионом страны. В составе «Касима Антлерс» бразилец за 1,5 сезона провел в чемпионате Японии 20 матчей и отметился 1 забитым мячом. Срок его арендного соглашения истекает 30 января, после чего футболист должен вернуться в расположение львовского клуба.

«Карпаты» не рассматривают вариант подписания бразильского инсайда, поэтому именно «Рух» остается основным вариантом для продолжения карьеры игрока в Украине.

По теме:
Инфографика. Бомбардиры УПЛ: шесть футболистов делят первую ступеньку
ФОТО. Звезда Реала связан с невероятным трансфером. «Трансфер мечты»
Источник: на радарах Кривбасса находится македонский вингер
Таллес Бренер Рух Львов трансферы УПЛ трансферы Касима Антлерс аренда игрока чемпионат Японии по футболу ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
