Источник: Рух рассчитывает на возвращение бразильского полузащитника

Бразильский полузащитник Таллес Бренер близок к возвращению в Украинскую Премьер-лигу.

Во львовском «Рухе» рассчитывают снова видеть 27-летнего хавбека в своем составе после завершения его аренды в японском клубе «Касима Антлерс».

В прошлом году Таллес выступал в Японии, где стал чемпионом страны. В составе «Касима Антлерс» бразилец за 1,5 сезона провел в чемпионате Японии 20 матчей и отметился 1 забитым мячом. Срок его арендного соглашения истекает 30 января, после чего футболист должен вернуться в расположение львовского клуба.

«Карпаты» не рассматривают вариант подписания бразильского инсайда, поэтому именно «Рух» остается основным вариантом для продолжения карьеры игрока в Украине.