Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вулверхэмптон – Борнмут – 0:2. Шедевр от Крупи. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
31.01.2026 17:00 – FT 0 : 2
Борнмут
Англия
31 января 2026, 23:40
Вулверхэмптон – Борнмут – 0:2. Шедевр от Крупи. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка АПЛ

Вулверхэмптон – Борнмут – 0:2. Шедевр от Крупи. Видео голов и обзор матча
В субботу, 31 января 2026 года, состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Борнмутом».

Игра состоялась на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.

Первый гол «вишен» был забит шикарным дальним ударом форварда Эли Крупи.

Английская Премьер-лига 2025/26. 24-й тур, 31 января
Вулверхэмптон – Борнмут – 0:2
Голы: Крупи, 33, Скотт, 90+1

Видеообзор

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Скотт (Борнмут), асcист Райан.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Эли Крупи (Борнмут), асcист Амин Адли.
