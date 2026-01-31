31.01.2026 17:00 – FT 0 : 2
Англия31 января 2026, 23:40 |
34
0
Вулверхэмптон – Борнмут – 0:2. Шедевр от Крупи. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка АПЛ
31 января 2026, 23:40 |
34
0
В субботу, 31 января 2026 года, состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Борнмутом».
Игра состоялась на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый гол «вишен» был забит шикарным дальним ударом форварда Эли Крупи.
Английская Премьер-лига 2025/26. 24-й тур, 31 января
Вулверхэмптон – Борнмут – 0:2
Голы: Крупи, 33, Скотт, 90+1
Видеообзор
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Скотт (Борнмут), асcист Райан.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Эли Крупи (Борнмут), асcист Амин Адли.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 января 2026, 23:15 16
Ближайшие полгода 18-летний украинский форвард проведет в Нидерландах…
Футбол | 31 января 2026, 23:50 0
Известный тренер – о Лунине
Бокс | 31.01.2026, 02:32
Футбол | 31.01.2026, 13:52
Теннис | 31.01.2026, 13:05
Комментарии 0
Популярные новости
30.01.2026, 13:26 48
31.01.2026, 08:03 4
30.01.2026, 17:08 5
30.01.2026, 02:02 2
30.01.2026, 13:29
30.01.2026, 16:33 34
30.01.2026, 07:22 5
30.01.2026, 10:48 6