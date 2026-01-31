В субботу, 31 января 2026 года, состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Борнмутом».

Игра состоялась на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.

Первый гол «вишен» был забит шикарным дальним ударом форварда Эли Крупи.

Английская Премьер-лига 2025/26. 24-й тур, 31 января

Вулверхэмптон – Борнмут – 0:2

Голы: Крупи, 33, Скотт, 90+1

Видеообзор