Украина. Премьер лига15 августа 2024, 18:38 | Обновлено 15 августа 2024, 18:41
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Стало известно, сколько Рух получил за Таллеса
Львовский клуб неплохо заработал на бразильце
15 августа 2024, 18:38 | Обновлено 15 августа 2024, 18:41
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Как сообщалось ранее, бразильский полузащитник «Руха» Таллес Бренер на правах аренды с правом выкупа перешел в японский клуб «Кашима Антлерс».
По информации Sport.ua, аренда игрока стоила японскому клубу 400 тысяч евро. Если «Кашима Антлерс» захочет выкупить контракт игрока, то это будет стоить еще 700 тысяч евро.
Таллес выступал за «Рух» с 2021 года. В прошлом сезоне на его счету 23 матча за «Рух», в которых он забил 5 голов и сделал 4 ассиста. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 600 тысяч евро.
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