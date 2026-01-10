Другие новости10 января 2026, 02:41 | Обновлено 10 января 2026, 02:49
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ похвасталась сексуальной фигурой
Елизавета Третьякова не перестает радовать контентом
10 января 2026, 02:41 | Обновлено 10 января 2026, 02:49
Жена игрока «Колоса» Максима Третьякова – Елизавета Третьякова – привлекла внимание подписчиков новыми сторис в Instagram.
Блогер опубликовала кадры из спортзала, продемонстрировав подтянутую фигуру и отличную физическую форму.
Минималистичный образ и акцент на силуэте сделали публикации особенно заметными.
Елизавета любит публиковать на своей странице провокационный контент.
