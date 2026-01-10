ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ похвасталась сексуальной фигурой

Жена игрока «Колоса» Максима Третьякова – Елизавета Третьякова – привлекла внимание подписчиков новыми сторис в Instagram.

Блогер опубликовала кадры из спортзала, продемонстрировав подтянутую фигуру и отличную физическую форму.

Минималистичный образ и акцент на силуэте сделали публикации особенно заметными.

Елизавета любит публиковать на своей странице провокационный контент.