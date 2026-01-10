Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ похвасталась сексуальной фигурой
10 января 2026, 02:41
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ похвасталась сексуальной фигурой

Елизавета Третьякова не перестает радовать контентом

ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ похвасталась сексуальной фигурой
Instagram. Елизавета Третьякова

Жена игрока «Колоса» Максима ТретьяковаЕлизавета Третьякова – привлекла внимание подписчиков новыми сторис в Instagram.

Блогер опубликовала кадры из спортзала, продемонстрировав подтянутую фигуру и отличную физическую форму.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Минималистичный образ и акцент на силуэте сделали публикации особенно заметными.

Елизавета любит публиковать на своей странице провокационный контент.

Елизавета Третьякова Максим Третьяков Колос Ковалевка девушки lifestyle Украинская Премьер-лига видео
Максим Лапченко Источник: Instagram
