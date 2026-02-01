Новоиспеченный чемпион Australian Open Карлос Алькарас традиционно для победителя оставил надпись на камере.

Карлос маркером написал: «Job finished, 4/4 complete:)» [перевод: работа завершена, 4/4 выполнено].

1 февраля Алькарас переиграл Джоковича в четырех сетах и впервые стал победителем Открытого чемпионата Австралии, тем самым собрав карьерный Grand Slam.

ФОТО. Работа завершена? Что написал Алькарас после чемпионства на Aus Open