Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Работа завершена? Что написал Алькарас после чемпионства на Aus Open
Australian Open
01 февраля 2026, 14:39 |
472
1

Карлос одолел Новака Джоковича и собрал карьерный Grand Slam

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Новоиспеченный чемпион Australian Open Карлос Алькарас традиционно для победителя оставил надпись на камере.

Карлос маркером написал: «Job finished, 4/4 complete:)» [перевод: работа завершена, 4/4 выполнено].

1 февраля Алькарас переиграл Джоковича в четырех сетах и впервые стал победителем Открытого чемпионата Австралии, тем самым собрав карьерный Grand Slam.

По теме:
Известно, сколько заработал Алькарас за выигранный трофей Australian Open
Карлос Алькарас – Новак Джокович. Финал Australian Open 2026. Видеообзор
Алькарас собрал карьерный Grand Slam и побил возрастной рекорд Надаля
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 1
