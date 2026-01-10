Необычные прозвища Ювентуса удивили участников популярного британского шоу

Футбольный вопрос в эфире британского викторинного шоу «The Chase» вызвал замешательство у ведущего Брэдли Уолша и эксперта Марка Лаббетта. Оба признались, что раньше не слышали некоторых прозвищ «Ювентуса».

Вопрос звучал так: какой итальянский клуб известен как «Подруга (невеста) Италии», «Убийца леди» и «Зебры»? Участник выбрал «Наполи», тогда как правильным ответом оказался «Ювентус».

Если «Зебры» легко объясняются черно-белой формой, то остальные прозвища удивили даже знатоков. «Подруга Италии» подчеркивает всенародную поддержку туринского клуба, особенно на юге страны, а «Убийца леди» – ироничная вариация знаменитого прозвища «Старая синьора».

Необычные названия стали неожиданным открытием не только для участников шоу, но и для части футбольных болельщиков.