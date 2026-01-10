Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 января 2026
ФОТО. Звезда Реала связан с невероятным трансфером. «Трансфер мечты»

Джуда Беллингема очень хотят видеть в АПЛ

ФОТО. Звезда Реала связан с невероятным трансфером. «Трансфер мечты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, перешедший в мадридский клуб в 2023 году за €103 млн из «Боруссии» Дортмунд, оказался в центре слухов о возможном переходе в Премьер-лигу.

По данным Fichajes, сделка может быть многоходовой и связанной с другими трансферами.

В дебютном сезоне в Испании Беллингем забил 19 голов в Ла Лиге, а сейчас остается одним из ключевых игроков команды при Хаби Алонсо. Transfermarkt оценивает 22-летнего англичанина в €160 млн, делая его одним из самых дорогих футболистов мира.

Сообщается, что «Челси» рассматривает Беллингема как «трансфер мечты» на случай ухода Коула Палмера, которым интересуется «Манчестер Сити». Однако в Лондоне понимают, что подобная сделка будет крайне сложной – «Реал» не настроен продавать игрока, а финансовые условия выглядят запредельными.

Сам Беллингем, по информации источников, не планирует уходить и уверен, что его лучшие годы ещё впереди именно в Испании.

Максим Лапченко
