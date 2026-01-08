Плей-офф ЧМ, Лига наций и жеребьевка Евро: что ждет сборную Украины

УАФ рассказала о том, что ждет сборную Украины в 2026 году.

Главным событием станет плей-офф отбора на ЧМ-2026 и сам чемпионат мира, если команда Сергея Реброва туда выйдет. Кроме того, сборная Украины сыграет в Лиге наций и узнает соперников в квалификации Евро-2028.

ЧМ-2026

26 марта в полуфинале Пути B европейского плей-офф команда Сергея Реброва будет принимать Швецию, а в случае победы в финале, который пройдет 31 марта, сразится с победителем пары Польша — Албания. Начало матчей в 21:45 по киевскому времени.

Победитель Пути В в финальном турнире ЧМ-2026 будет выступать в группе F, где проведет три матча: 15 июня – в Монтеррее с Тунисом, 20-го – в Хьюстоне с Нидерландами и 26-го – в Далласе с Японией.

Лига наций-2026/2027

Жеребьевка группового этапа следующего цикла в Лиге наций, 2026/2027, состоится 12 февраля в Брюсселе. В тот день своих соперников узнает сборная Украины, которая будет выступать в Лиге В.

Лига В

Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль.

Корзина 2: Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина.

Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния.

Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово.

Матчи пройдут с сентября 2026 по март 2027 года.

Евро-2028

Сборная Украины узнает соперников во время жеребьевки отборочного турнира, которая состоится 6 декабря в Белфасте (Северная Ирландия).

Будет сформировано 12 квалификационных групп из четырех или пяти команд. Хозяева турнира (Англия, Ирландия, Шотландия и Уэльс), сеянные в разные группы, также примут участие в квалификации.

12 победителей групп и восемь лучших команд, занявших вторые места, выйдут непосредственно в финальный турнир Евро-2028. Два места в финальном турнире будут зарезервированы для двух стран-хозяев с лучшим рейтингом, которые не квалифицируются как победители групп или лучшие команды, занявшие вторые места после завершения группового этапа квалификации.

Остальные места будут распределены путем плей-офф между командами, занявшими вторые места в квалификационных группах, и победителями групп Лиги наций-2026/2027, не прошедших квалификацию Евро-2028. Отбор на чемпионат континента начнется в марте 2027 года.