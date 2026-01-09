Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
09 января 2026, 19:05
9

Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец

60-летний специалист подписал контракт с черно-синими

Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Как стало известно Sport.ua, 60-летний украинский специалист Роман Григорчук стал главным тренером одесского Черноморца.

Срок действия контракт между сторонами пока что не разглашается.

Григорчук пообещал руководству вывести Черноморец в Украинскую Премьер-лигу. Также наставник планирует усиление в зимнее трансферное окно «хорошими футболистами». Конкретные фамилии пока еще неизвестны, но запрос об увеличении бюджета уже поступил.

В начале 2026 году с Черноморца был снят трансферный бан. Одесская команда выплатила все задолженность, из-за которых были наложены санкции.

Григорчук уже дважды возглавлял Черноморец – вначале с 2010 по 2014 год, а затем с 2021 по 2024 год.

Последним клубом Романа Григорчука был черкасский ЛНЗ. Помимо Черноморца и ЛНЗ, Григорчук также поработал с латвийскими ФК Динабург и Вентспилс, азербайджанскими командами Габала и Нефтчи, казахстанской Астаной, белорусским Шахтером и запорожским Металлургом.

Черноморец в таблице Первой лиги Украины по итогам первого круга (18 туров) занимает третье место с 38 очками. Выше него находятся Буковина (48) и Левый Берег (39).

Таблица Первой лиги Украины 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Буковина 18 15 3 0 42 - 13 21.03.26 15:00 Виктория - Буковина29.11.25 Буковина 3:1 Пробой23.11.25 Агробизнес 0:3 Буковина15.11.25 Буковина 1:1 Ингулец08.11.25 Буковина 3:0 Металлург Зп02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина 48
2 Левый берег 18 12 3 3 31 - 12 21.03.26 15:00 Прикарпатье - Левый берег28.11.25 Левый берег 3:0 Виктория23.11.25 Пробой 0:2 Левый берег17.11.25 Левый берег 4:1 Агробизнес12.11.25 Левый берег 1:1 Чернигов07.11.25 Левый берег 1:0 Ингулец 39
3 Черноморец 18 11 5 2 27 - 11 21.03.26 15:00 Черноморец - ЮКСА29.11.25 Ворскла 3:0 Черноморец22.11.25 Черноморец 4:1 Подолье16.11.25 Нива Тернополь 0:1 Черноморец08.11.25 Металлист 1:1 Черноморец02.11.25 Черноморец 1:2 Буковина 38
4 Ингулец 18 10 6 2 32 - 14 21.03.26 15:00 Ингулец - Подолье30.11.25 Нива Тернополь 0:1 Ингулец22.11.25 Ингулец 3:0 Металлист15.11.25 Буковина 1:1 Ингулец07.11.25 Левый берег 1:0 Ингулец02.11.25 Ингулец 1:1 Чернигов 36
5 Агробизнес 18 10 3 5 21 - 17 21.03.26 15:00 Агробизнес - Нива Тернополь30.11.25 Металлист 0:1 Агробизнес23.11.25 Агробизнес 0:3 Буковина17.11.25 Левый берег 4:1 Агробизнес08.11.25 Чернигов 0:2 Агробизнес03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье 33
6 Прикарпатье 18 7 4 7 24 - 21 21.03.26 15:00 Прикарпатье - Левый берег29.11.25 Чернигов 1:0 Прикарпатье23.11.25 Прикарпатье 3:0 Феникс-Мариуполь16.11.25 Прикарпатье 1:1 Виктория09.11.25 Прикарпатье 1:0 Пробой03.11.25 Агробизнес 3:1 Прикарпатье 25
7 ЮКСА 18 6 5 7 18 - 20 21.03.26 15:00 Черноморец - ЮКСА30.11.25 Феникс-Мариуполь 1:1 ЮКСА22.11.25 ЮКСА 1:1 Ворскла15.11.25 Подолье 1:2 ЮКСА09.11.25 Нива Тернополь 1:4 ЮКСА01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист 23
8 Нива Тернополь 18 6 5 7 18 - 22 21.03.26 15:00 Агробизнес - Нива Тернополь07.12.25 Металлург Зп 2:2 Нива Тернополь30.11.25 Нива Тернополь 0:1 Ингулец16.11.25 Нива Тернополь 0:1 Черноморец09.11.25 Нива Тернополь 1:4 ЮКСА02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь 23
9 Ворскла 18 5 6 7 16 - 17 21.03.26 15:00 Металлург Зп - Ворскла29.11.25 Ворскла 3:0 Черноморец22.11.25 ЮКСА 1:1 Ворскла16.11.25 Феникс-Мариуполь 2:0 Ворскла09.11.25 Подолье 1:1 Ворскла02.11.25 Ворскла 2:0 Нива Тернополь 21
10 Виктория 18 5 4 9 21 - 25 21.03.26 15:00 Виктория - Буковина28.11.25 Левый берег 3:0 Виктория23.11.25 Виктория 3:0 Чернигов16.11.25 Прикарпатье 1:1 Виктория08.11.25 Виктория 1:2 Феникс-Мариуполь02.11.25 Пробой 3:2 Виктория 19
11 Чернигов 17 5 4 8 16 - 20 21.03.26 15:00 Чернигов - Феникс-Мариуполь15.12.25 Чернигов 1:1 Металлург Зп09.12.25 Чернигов 3:0 Пробой29.11.25 Чернигов 1:0 Прикарпатье23.11.25 Виктория 3:0 Чернигов12.11.25 Левый берег 1:1 Чернигов 19
12 Металлист 17 4 4 9 15 - 21 21.03.26 15:00 Пробой - Металлист30.11.25 Металлист 0:1 Агробизнес22.11.25 Ингулец 3:0 Металлист15.11.25 Металлист 1:0 Металлург Зп08.11.25 Металлист 1:1 Черноморец01.11.25 ЮКСА 2:1 Металлист 16
13 Пробой 18 4 4 10 16 - 27 21.03.26 15:00 Пробой - Металлист09.12.25 Чернигов 3:0 Пробой29.11.25 Буковина 3:1 Пробой23.11.25 Пробой 0:2 Левый берег09.11.25 Прикарпатье 1:0 Пробой02.11.25 Пробой 3:2 Виктория 16
14 Феникс-Мариуполь 18 4 4 10 11 - 22 21.03.26 15:00 Чернигов - Феникс-Мариуполь30.11.25 Феникс-Мариуполь 1:1 ЮКСА23.11.25 Прикарпатье 3:0 Феникс-Мариуполь16.11.25 Феникс-Мариуполь 2:0 Ворскла08.11.25 Виктория 1:2 Феникс-Мариуполь04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье 16
15 Подолье 18 3 5 10 13 - 29 21.03.26 15:00 Ингулец - Подолье29.11.25 Подолье 3:0 Металлург Зп22.11.25 Черноморец 4:1 Подолье15.11.25 Подолье 1:2 ЮКСА09.11.25 Подолье 1:1 Ворскла04.11.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Подолье 14
16 Металлург Зп 18 1 5 12 7 - 37 21.03.26 15:00 Металлург Зп - Ворскла15.12.25 Чернигов 1:1 Металлург Зп07.12.25 Металлург Зп 2:2 Нива Тернополь29.11.25 Подолье 3:0 Металлург Зп15.11.25 Металлист 1:0 Металлург Зп08.11.25 Буковина 3:0 Металлург Зп 8
Полная таблица

Роман Григорчук Черноморец Одесса назначение тренера Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд new
Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
