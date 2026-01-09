Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец

Как стало известно Sport.ua, 60-летний украинский специалист Роман Григорчук стал главным тренером одесского Черноморца.

Срок действия контракт между сторонами пока что не разглашается.

Григорчук пообещал руководству вывести Черноморец в Украинскую Премьер-лигу. Также наставник планирует усиление в зимнее трансферное окно «хорошими футболистами». Конкретные фамилии пока еще неизвестны, но запрос об увеличении бюджета уже поступил.

В начале 2026 году с Черноморца был снят трансферный бан. Одесская команда выплатила все задолженность, из-за которых были наложены санкции.

Григорчук уже дважды возглавлял Черноморец – вначале с 2010 по 2014 год, а затем с 2021 по 2024 год.

Последним клубом Романа Григорчука был черкасский ЛНЗ. Помимо Черноморца и ЛНЗ, Григорчук также поработал с латвийскими ФК Динабург и Вентспилс, азербайджанскими командами Габала и Нефтчи, казахстанской Астаной, белорусским Шахтером и запорожским Металлургом.

Черноморец в таблице Первой лиги Украины по итогам первого круга (18 туров) занимает третье место с 38 очками. Выше него находятся Буковина (48) и Левый Берег (39).

Таблица Первой лиги Украины 2025/26