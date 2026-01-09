Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чарльтон – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Кубок Англии
Чарльтон
10.01.2026 22:00 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
09 января 2026, 23:59 | Обновлено 10 января 2026, 00:00
28
0

Чарльтон – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Матч начнется 10 января в 22:00 по Киеву

09 января 2026, 23:59 | Обновлено 10 января 2026, 00:00
28
0
Чарльтон – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
ФК Челси

В субботу, 10 января, состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии между «Чарльтоном» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Чарльтон

Не слишком уверенные результаты показывает клуб в текущем сезоне Чемпионшипа. За 25 игр турнира команде удалось набрать 29 зачетных пунктов – пока их достаточно, чтобы занимать 19-ю строчку турнирной таблицы. Однако расстояние от зоны вылета не слишком существенно – всего 5 баллов.

Из Кубка английской лиги «Чарльтон» вылетел на стадии 1/32 финала от «Кембриджа».

Челси

Не слишком стабильные результаты демонстрируют и действующие чемпионы мира. После 21 игры в Премьер-лиге на их балансе есть 31 балл, что позволяет «синим» находиться на 8-й строчке турнирной таблицы. И от 12-го, и от 5-го места клуб отстает на 2 очка. В Кубке английской лиги лондонцы дошли до полуфинала, где сыграют в дерби против «Арсенала».

В Лиге чемпионов «Челси» смог получить 10 очков за 6 игр, позволяющих ему находиться на 13-м месте турнирной таблицы. Расстояние от требуемого топ-8 на данный момент составляет 2 очка.

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой еще в 2007 году в рамках Премьер-лиги. Тогда игра завершилась минимальной победой «Челси».

Интересные факты

  • За последние 11 игр «Чарльтон» имеет только 1 победу.
  • «Челси» не может победить уже 5 матчей подряд. На счету команды 2 поражения и 3 ничьи.
  • «Челси» не может сохранить ворота сухими уже в течение 6 матчей.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.8.

По теме:
Определены первые участники 1/16 финала Кубка Англии
«Мне осталось всего несколько дней»: откровенное признание экс-игрока Челси
Тоттенхэм – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Чарльтон Челси прогнозы прогнозы на футбол Кубок Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киевское Динамо обвинили в плохом обращение с собственным футболистом
Футбол | 09 января 2026, 17:49 8
Киевское Динамо обвинили в плохом обращение с собственным футболистом
Киевское Динамо обвинили в плохом обращение с собственным футболистом

Президент «Университатя Крайова» Адриан Митителу разгневан из-за положения Владислава Бленуце

Футболист сборной Украины получил много предложений, но выбрал Динамо
Футбол | 09 января 2026, 23:02 0
Футболист сборной Украины получил много предложений, но выбрал Динамо
Футболист сборной Украины получил много предложений, но выбрал Динамо

Денис Попов – о подписании контракта с киевлянами

Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Теннис | 09.01.2026, 12:27
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Теннис | 09.01.2026, 10:01
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Плей-офф ЧМ, Лига наций и жеребьевка Евро: что ждет сборную Украины
Футбол | 09.01.2026, 04:22
Плей-офф ЧМ, Лига наций и жеребьевка Евро: что ждет сборную Украины
Плей-офф ЧМ, Лига наций и жеребьевка Евро: что ждет сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
08.01.2026, 08:41 6
Футбол
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
09.01.2026, 00:13 1
Бокс
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
08.01.2026, 16:48
Бокс
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
09.01.2026, 10:46 9
Футбол
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
08.01.2026, 13:50 2
Биатлон
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
08.01.2026, 14:22 22
Теннис
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
08.01.2026, 07:22 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем