В субботу, 10 января, состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии между «Чарльтоном» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Чарльтон

Не слишком уверенные результаты показывает клуб в текущем сезоне Чемпионшипа. За 25 игр турнира команде удалось набрать 29 зачетных пунктов – пока их достаточно, чтобы занимать 19-ю строчку турнирной таблицы. Однако расстояние от зоны вылета не слишком существенно – всего 5 баллов.

Из Кубка английской лиги «Чарльтон» вылетел на стадии 1/32 финала от «Кембриджа».

Челси

Не слишком стабильные результаты демонстрируют и действующие чемпионы мира. После 21 игры в Премьер-лиге на их балансе есть 31 балл, что позволяет «синим» находиться на 8-й строчке турнирной таблицы. И от 12-го, и от 5-го места клуб отстает на 2 очка. В Кубке английской лиги лондонцы дошли до полуфинала, где сыграют в дерби против «Арсенала».

В Лиге чемпионов «Челси» смог получить 10 очков за 6 игр, позволяющих ему находиться на 13-м месте турнирной таблицы. Расстояние от требуемого топ-8 на данный момент составляет 2 очка.

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой еще в 2007 году в рамках Премьер-лиги. Тогда игра завершилась минимальной победой «Челси».

Интересные факты

За последние 11 игр «Чарльтон» имеет только 1 победу.

«Челси» не может победить уже 5 матчей подряд. На счету команды 2 поражения и 3 ничьи.

«Челси» не может сохранить ворота сухими уже в течение 6 матчей.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.8.