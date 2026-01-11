Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Чарльтон – Челси – 1:5. Лондонская феерия в Кубке Англии. Видео голов
Кубок Англии
Чарльтон
10.01.2026 22:00 – FT 1 : 5
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
11 января 2026, 13:41 |
Чарльтон – Челси – 1:5. Лондонская феерия в Кубке Англии. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

10 января лондонский Челси разгромил Чарльтон в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Поединок завершился со счетом 5:1. Игра прошла на стадионе Вэлли в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По голу и ассисту в составе пенсионеров оформил Марк Гию и Энцо Фернандес.

Кубок Англии 2025/26. 1/16 финала, 10 января

Чарльтон – Челси – 1:5

Голы: Либурн, 57 – Хато, 45+4, Адарабиойо, 50, Гию, 62, Нету, 90+1, Фернандес, 90+4 (пен.)

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Челси.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Гию (Челси).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Miles Leaburn (Чарльтон).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Тосин Адарабиойо (Челси), асcист Факундо Буонанотте.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Йоррел Хато (Челси), асcист Марк Гию.
По теме:
Сток Сити – Ковентри – 1:0. 90 минут Таловерова. Видео гола и обзор матча
Вулверхэмптон – Шрусбери – 6:1. Хет-трик Ларсена. Видео голов и обзор матча
Маклсфилд – Кристал Пэлас – 2:1. Исторический апсет. Видеообзор матча
Челси Чарльтон Кубок Англии по футболу видео голов и обзор пенальти Энцо Фернандес Педру Нету Марк Гию Тосин Адарабиойо Йоррел Хато
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
