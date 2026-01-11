Кубок Англии11 января 2026, 13:41 |
Чарльтон – Челси – 1:5. Лондонская феерия в Кубке Англии. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии 2025/26
10 января лондонский Челси разгромил Чарльтон в матче 1/32 финала Кубка Англии.
Поединок завершился со счетом 5:1. Игра прошла на стадионе Вэлли в Лондоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
По голу и ассисту в составе пенсионеров оформил Марк Гию и Энцо Фернандес.
Кубок Англии 2025/26. 1/16 финала, 10 января
Чарльтон – Челси – 1:5
Голы: Либурн, 57 – Хато, 45+4, Адарабиойо, 50, Гию, 62, Нету, 90+1, Фернандес, 90+4 (пен.)
Видеообзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Челси.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Гию (Челси).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Miles Leaburn (Чарльтон).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Тосин Адарабиойо (Челси), асcист Факундо Буонанотте.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Йоррел Хато (Челси), асcист Марк Гию.
