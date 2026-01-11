10 января лондонский Челси разгромил Чарльтон в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Поединок завершился со счетом 5:1. Игра прошла на стадионе Вэлли в Лондоне.

По голу и ассисту в составе пенсионеров оформил Марк Гию и Энцо Фернандес.

Кубок Англии 2025/26. 1/16 финала, 10 января

Чарльтон – Челси – 1:5

Голы: Либурн, 57 – Хато, 45+4, Адарабиойо, 50, Гию, 62, Нету, 90+1, Фернандес, 90+4 (пен.)

Видеообзор матча