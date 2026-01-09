Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Чарльтон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Англии
Чарльтон
10.01.2026 22:00 - : -
Челси
Англия
09 января 2026, 13:44 | Обновлено 09 января 2026, 13:50
Чарльтон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 января в 22:00 поединок 1/32 финала английского кубка

09 января 2026, 13:44 | Обновлено 09 января 2026, 13:50
Чарльтон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 января, будет проведен поединок 1/32 финала Кубка Англии между «Чарльтоном» и «Челси».

Местом проведения матча станет стадион «The Valley» в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

И «Чарльтон», и «Челси» не участвовали в предыдущих этапах турнира.

Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Чарльтон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Чарльтон – Челси
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Чарльтон Челси Кубок Англии по футболу смотреть онлайн
