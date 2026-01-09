Англия09 января 2026, 13:44 | Обновлено 09 января 2026, 13:50
Чарльтон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 января в 22:00 поединок 1/32 финала английского кубка
В субботу, 10 января, будет проведен поединок 1/32 финала Кубка Англии между «Чарльтоном» и «Челси».
Местом проведения матча станет стадион «The Valley» в Лондоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
И «Чарльтон», и «Челси» не участвовали в предыдущих этапах турнира.
Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
