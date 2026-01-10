Бывший легионер Динамо выступил с обращением к новому тренеру Карпат
Франк Соль поздравил Фернандеса
Бывший нападающий киевского «Динамо» Фран Соль отреагировал на назначение своего экс-наставника Франсиско Фернандеса главным тренером львовских «Карпат».
Об официальном назначении испанского специалиста стало известно 8 января. Событие вызвало положительную реакцию со стороны Соля, который ранее работал с Фернандесом. Экс-нападающий «Динамо» не скрывал эмоций и оставил комментарий на официальной странице «Карпат» в Instagram, поздравив тренера с новым этапом в карьере.
«Браво, мистер!!! Я очень рад», — написал Соль.
