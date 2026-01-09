Никогда снова, или Как Карпаты умудрились наступить на те же грабли

В таких случаях принято говорить, что «їм пороблено». Львовские «Карпаты» с трудом, ценой гибели невинной женщины под колесами внедорожника и собственной клинической смерти пережили эпоху Дыминского и всех связанных с ней лысых и мохнатых самодуров. Казалось, хуже быть уже не может и возврата назад нет. Все, кто пересекался по футбольным и нефутбольным делам с владельцем возрожденных «Карпат» Владимиром Маткивским, называют его порядочным мужчиной. Добавляя, что хоть в футболе он не слишком разбирается, но воздает должное авторитету легендарного кубконосного коллектива, который 18 января отпразднует 63-летие со времени основания.

Но в том и дело, что едва львовяне распрямили спину, выйдя из небытия и вернулись под руководством Мирона Маркевича в Премьер-лигу, как вокруг клуба появилось множество штатных и внештатных советников, умеющих красиво рассказывать о «билдапе» и усиливать свои слова картинками на планшете, как опытного наставника, возглавившего команду в пятый раз, снова подвинули.

Надо сказать, что львовская футбольная среда достаточно специфическая. Это отмечали еще представители команды, которая в 1969-м завоевала единственный в клубной истории настоящий трофей – Кубок СССР. Как только кому-то из тренеров или руководителей начинает что-то получаться, как вокруг команды появляется куча доброжелателей, которые друг перед другом спешат рассказать, что в команде не так, кто не такой и как ее можно усовершенствовать.

И что самое интересное, что все эти нашептывания имели одинаково сильный эффект как на компартийных руководителей в 70-е годы прошлого столетия, так и сейчас, в эпоху свободного доступа к любой информации. «Гранитом» на этом фоне был разве что пан Дыминский. Но в том-то и дело, что Петр Петрович веры в собственное величие под сомнение не ставил никогда. Выставлял «Карпаты» из-за своего упрямства у всей страны на посмешище, но оставался непоколебимым. Аферисты же с разным уровнем волосистости могли танцевать только в пределах установленных руководителем рамок. И надеяться, что пан Дыминский не квалифицирует их проделки определением «афера». Иначе, как говорил Виктор Федорович, «я вам не завидую».

Недостаток Владимира Маткивского, как говорят приближенные к нему люди, в том, что он чрезмерно гибок. Не в бизнесе, а именно в футбольных вопросах, где он человек новый. Вроде бы и должно быть позитивом, что нынешний владелец «Карпат» не отказывается прислушиваться к советам как людей из мира футбола, от бывших игроков до владельца «Руха» Григория Козловского, топ-менеджмента УАФ и ультрас команды. Он слушает разные мнения, а на их основе принимает решения. Которые, к сожалению, учитывая небольшой опыт в этой сфере, не всегда оказываются удачными ввиду дальнесрочной перспективы.

Маткивский и бывший топ-менеджер УАФ

Специфика львовского футбольного истеблишмента заключается в том, что местных здесь принято травить втрое чувствительнее заезжих гастролеров. Свои, как правило, простаки, не очень наглые «ґречні греко-католики». Вспомните, как не простили крылатого «позакривали писки і забули дорогу на стадіон» от его жены Иры Игорю Худобяку, который провел за команду более 300 матчей, а ныне на стадионе «Украина» является фактически персоной нон-грата. Или сколько раз вытирали ноги в Мирона Маркевича, который стал идолом в Харькове и Днепре, но испытывал и испытывает унижения в родном Львове. Поскольку, видите ли, бронзу выигрывал и выходил в финал национального Кубка, тесно работая с судьями и договариваясь с соперниками, а вернувшись в команду после возрождения, имел едва ли не лучший в первой лиге состав, но не демонстрировал с командой той игры, которой ожидают эстеты с пахнущих шоколадом улиц.

Стоит ли удивляться, что только во времена 16-летнего правления «Карпатами» Дыминского в команде поменялось 25 тренеров, отдельные из которых (Маркевич, Дячук-Ставицкий, Ходукин) шли и возвращались по несколько раз, а Олег Лужный, уже будучи назначенным на должность, не провел во главе львовян ни одного официального матча. Да и вообще на протяжении всей 63-летней истории три сезона подряд во главе «Карпат» удалось поработать только основателю кубкового успеха-1969 Эрнесту Юсту, Маркевичу, обладателю Copa del Sol Олегу Кононову и Юрию Дячуку-Ставицкому. Все.

Так же как непостижимой для общественности летом 2024-го была отставка Маркевича, за пределом здравого смысла нынешнее освобождение птенца Pass Владислава Лупашко, которому, словно Христу еще на старте нынешнего чемпионата пели осанну, отмечая поразительное качество игры, отмечая впечатляющее качество игры, а в конце осенней части сошлись в единогласии «распни его». Причем чаще всего по разным полюсам в течение непродолжительного времени бросало одних и тех же людей.

Да, по уровню комплектации «Карпаты» Лупашко превосходили команду Маркевича существенно. Ожидалось, что усилит «зеленых львов» так называемое соединение двух львовских коллективов, однако на деле получилось, что большинство бывших представителей «Руха» в «Карпатах» так и не заиграли. Подлил масла в огонь Маркевич, который в интервью Александру Гливинскому констатировал, что Львов после того объединения потерял уникальную возможность создать, наверное, первую в истории команду, ориентированную прежде всего на воспитанников местного футбола. Это в теории, а на практике Лупашко больше доверял иностранным футболистам, среди которых однозначно выделялся только Бруниньо. Но при этом четкий почерк у команды вырисовывался.

Трудно сказать, чего от команды ждали те, от кого зависело тренерское будущее Лупашко. Так же загадка – были ли инициированы тренером трансферы, которых за последние полтора года было очень много. Слова того же Маркевича красноречивы.

«В прошлом году клуб подписал около десятка игроков со всего мира. Сразу скажу, что 80% из них – говно, – заявил Мирон Богданович в интервью Meta.ua. – Этих иностранцев пытались всунуть в команды, когда я был главным тренером. Поэтому я бы по-доброму посоветовал президенту разобраться во всех этих махинациях. Это чистый разводняк. Этот «мусор», извините за выражение, потом хотели засунуть в «Полесье», когда командой руководил Имад Ашур. Но хорошо, что раньше этим махинациям помешал президент Геннадий Буткевич. Поэтому снова вернулись в «Карпаты». Замешаны в этом Глеб Корниенко, Глеб Платов, а идейным вдохновителем всех этих схем был генеральный директор клуба Андрей Русол».

Нынешний гендир "Карпат" Русол и бывший вице-президент львовского клуба Вацко

Сам Русол год назад в интервью Tribuna.ua говорил, что «задача «Карпат» – плато, с которого можно постоянно атаковать зону еврокубков». Возможно, Андрей Анатольевич расскажет, достигнуто ли уже это плато в широко разанонсированном интервью клубной пресс-службе. В любом случае, зону еврокубков «Карпаты» будут атаковать уже с испанским тренером Франсиско Фернандесом, до сих пор работавшим с рядом команд Сегунды.

Говорят, что к тренерскому трансферу причастен украинский испанец Роман Зозуля. В новейшей истории «Карпат» такое тоже уже было. Только испанский вектор еще во времена Дыминского «Карпатам» задал другой «пиренейский» специалист – вице-президент клуба Олег Смалийчук. Тогда львовянами в какой-то болезненной агонии руководили Серхио Наварро и Дарио Друди. Доруководились до того, что в Кубке Украины команда проиграла второгологовому «Прикарпатью», чем спровоцировала ярость родных фанатов, которые собирались устроить с командой и тренерами расправу непосредственно на поле ивано-франковского стадиона «Рух».

Петр Петрович и его Смалийчук

Смалийчук остался верен избранному направлению до конца своей каденции в «Карпатах», позже назначив на должность наставника «Карпат» также португальца Жозе Морайша и еще одного испанца Фабри. С тем же успехом. Вскоре после этого «Карпаты» исчезли с футбольной карты Украины, заново возродились, словно очистились от аферистов и вот теперь снова возвращаются в испанский вектор.

Самое интересное, что у нового наставника будет сразу семь ассистентов. Одного он привезет во Львов сам, а шесть остались в наследство от Лупашко. Проглотив увольнение бывшего наставника, они проявили исключительную принципиальность. Еще более раздут круг помощников только у Арды Турана в «Шахтере» - всего восемь ассистентов, в том числе два тренера вратарей. Также семь человек помогает в «Полесье» Руслану Ротаню. У Игоря Костюка в «Динамо» ассистентов четверо, у Виталия Пономарева в ЛНЗ – пятеро. Не кажется ли вам, пан Маткивский, что вас нагревают на каждой мелочи?