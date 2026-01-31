Елена РЫБАКИНА: «Я рада, что смогла успокоиться и перестать нервничать»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела пресс-конференцию после победы над Ариной Соболенко в финале Australian Open 2026:

– Ваш второй Grand Slam и первый здесь, в Мельбурне. Расскажите, какие эмоции вы испытываете прямо после матча.

– Это невероятное достижение. Я супер счастлива и горжусь, это была очень трудная битва. Я не ожидала, что получится переломить ход, появились возможности, и Арина – очень серьезный соперник. Но я суперсчастлива, что на этот раз я держу трофей.

– Как сильно на вас повлиял финал 2023 года? Условия были похожие. Вы выиграли первый сет, проиграли второй, а в этот раз выиграли третий. Насколько это мотивировало вас сегодня?

– В прошлый раз я была близка к победе, но Арина [Соболенко] играла очень хорошо. Я помню, что она активно шла к своим ударам, хорошо подавала, иногда рисковала, ведь вторая подача шла почти как первая. Я знала, что сегодня, если появится шанс вести в счете, нужно будет рискнуть и идти на свои удары, не ждать ошибок и не затягивать длинные розыгрыши. Так что да, это здорово, и снова невероятно держать трофей на этот раз.

– Что вы извлекли из того финала, что помогло выиграть сегодня?

– Это был очень близкий матч в 2023 году. Я почувствовала, что если появятся шансы, нужно рисковать и идти на свои удары. Второй сет был так же сложен, как и первый, но я получила преимущество и сделала брейк в начале первого сета, так что было проще. Второй сет был очень близким, я не подняла уровень, она играла хорошо, было трудно вернуться в третьем сете. Я рада, что, уступая в счете, смогла успокоиться, перестать нервничать и сосредоточиться на каждом розыгрыше, а также не давать ей уйти в больший отрыв.

– Вы сейчас на невероятной серии. Чувствуете себя непобедимой?

– Не совсем. Я недавно играла в Брисбене, там проиграла. Но за последние недели я улучшилась, что очень приятно. Каждый матч был разный, но подача сначала была не так хороша, движение было не такое, как сегодня в полуфинале. Я горжусь работой с командой и тем, что нашла свою лучшую форму на этом слэме.

– В прошлом году Стефано Вуков не мог быть на турнире с вами. В этом году он был в боксе и получил трофей на церемонии. Что вы почувствовали, увидев этот момент для него и для вас, и что это значит после всего, что произошло за год?

– Я особо ничего не думала, мы выигрывали много титулов вместе, даже в финале WTA в Нинбо в прошлом году, а сейчас этот трофей. Я снова горжусь и благодарна команде за всю работу. Мы хорошо подготовились, были взлеты и падения в предсезонье и на первом турнире года. Я счастлива и думаю, что эта победа для всей команды, для всех, кто меня поддерживает. Надеюсь, я смогу сохранить этот момент на весь сезон и продолжать совершенствоваться.

– Поздравляем с отличным турниром. Ига Свентек и Арина Соболенко уже несколько лет доминируют на турнирах. Насколько приятно победить их обеих, выиграть титул и пройти через все тяжелым путем?

– Конечно, это сильные соперницы, у них отличные результаты, долгое время они были на вершине. Я рада, что вернулась на этот уровень и надеюсь оставаться стабильной весь сезон, показывать хороший теннис и результаты. Было много тяжелых матчей, я рада, что смогла использовать возможности во время матча и в итоге выиграть.

– Статистика говорит, что вы выиграли больше матчей, чем кто-либо в женском Туре с Уимблдона. Можете назвать причину?

– Я даже не знала эту статистику. Причина – я играю хорошо и у меня очень агрессивный стиль игры. Мы всегда адаптируемся к моему состоянию, расписание не легкое для всех. Нужно управлять телом, травмы бывают, нужно общаться с командой и строить разные планы. Утром может быть совсем другая ситуация. Все зависит от коммуникации и поддержки отличных людей вокруг.

– Были ли за последние четыре года сомнения, что вы выиграете второй мейджор?

– Я всегда верила, что могу вернуться на свой уровень. Конечно, бывают взлеты и падения, иногда казалось, что я больше не буду в финале или не получу трофей. Все зависит от работы. Мы много работали с командой, они поддерживали меня в трудные моменты. После больших побед над топ-игроками начинаешь больше верить в себя. Так было.

– Как собираетесь себя порадовать, будет ли свободное время? Куда сходите в Мельбурне – на пляж, шопинг, в ботанический сад?

– К сожалению, времени мало. Мы уезжаем завтра вечером. Я хочу отпраздновать с командой и, надеюсь, с семьей. Хочу увидеть что-то в Мельбурне и сделать что-то веселое, но это зависит от времени.

– Как этим эмоции сравниваются с тем Уимблдоном? Учитывая все взлеты и падения, эта победа может быть даже приятнее?

– Эмоции другие. Уимблдон был моим первым опытом на таком уровне, я сразу выиграла. Помню, плохо спала даже в четвертьфинале – столько мыслей и эмоций. Было очень напряженно. С опытом в Туре я многому научилась. Позже эмоции такие же, хочется победить, но все иначе. Здесь я спала хорошо, что отлично. Тренер всегда говорит: проигрываешь, но потом есть шанс на следующей неделе, и еще много слэмов. Я была сосредоточена и не так напряжена.

– Вы выиграли WTA Finals и теперь этот турнир подряд. На всех покрытиях у вас были хорошие результаты. Думаете, вы уже можете быть лучшей в мире и номер один в рейтинге может скоро быть вашей целью?

– Да, у меня большие цели. Время покажет, но мы будем работать и надеюсь, я достигну целей. Продолжу работать и посмотрим, что будет.