  4. ФОТО. Игроки Полесья начали прохождение медосмотра перед сборами
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 02:44 | Обновлено 10 января 2026, 03:00
ФОТО. Игроки Полесья начали прохождение медосмотра перед сборами

Полученные результаты помогут тренерскому штабу и медицинскому персоналу

ФК Полесье Житомир

Футболисты житомирского «Полесья» начали прохождение обязательного медицинского осмотра накануне старта учебно-тренировочных сборов.

Игроки первой команды проходят комплексное медицинское обследование, которое включает анализы и функциональные тесты, а также консультации профильных специалистов. Медосмотр является важным этапом подготовки к тренировочному процессу и позволяет оценить общее физическое состояние футболистов после паузы.

Полученные результаты помогут тренерскому штабу совместно с медицинским персоналом скорректировать нагрузки и обеспечить безопасную и эффективную подготовку команды ко второй части сезона.

После завершения медосмотра команда начнёт учебно-тренировочные сборы в соответствии с утверждённым планом подготовки.

Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы фото медосмотр
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
