Футболисты житомирского «Полесья» начали прохождение обязательного медицинского осмотра накануне старта учебно-тренировочных сборов.

Игроки первой команды проходят комплексное медицинское обследование, которое включает анализы и функциональные тесты, а также консультации профильных специалистов. Медосмотр является важным этапом подготовки к тренировочному процессу и позволяет оценить общее физическое состояние футболистов после паузы.

Полученные результаты помогут тренерскому штабу совместно с медицинским персоналом скорректировать нагрузки и обеспечить безопасную и эффективную подготовку команды ко второй части сезона.

После завершения медосмотра команда начнёт учебно-тренировочные сборы в соответствии с утверждённым планом подготовки.

ФОТО. Игроки Полесья начали прохождение медосмотра перед сборами