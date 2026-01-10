Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 января 2026, 01:26
ФОТО. Неймар назвал лучшего полузащитника мира. Его ответ удивил

Неймар был очень комплиментарным

ФОТО. Неймар назвал лучшего полузащитника мира. Его ответ удивил
Youtube. Неймар и Айджан Янач

Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар неожиданно высоко оценил талант хавбека «Реала» Арду Гюлера, назвав его лучшим полузащитником мира.

Во время визита на базу бразильского клуба Неймар пообщался с футболисткой Айджан Янач, которая спросила его мнение о турецком таланте. Красавица ведет свой Youtube-канал.

Ответ был однозначным: «Арда Гюлер – потрясающий игрок. У него есть качество, и я считаю его лучшим полузащитником в мире».

Такая оценка от бразильца стала громким комплиментом молодому игроку «Реала».

Максим Лапченко
