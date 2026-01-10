ФОТО. Неймар назвал лучшего полузащитника мира. Его ответ удивил
Неймар был очень комплиментарным
Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар неожиданно высоко оценил талант хавбека «Реала» Арду Гюлера, назвав его лучшим полузащитником мира.
Во время визита на базу бразильского клуба Неймар пообщался с футболисткой Айджан Янач, которая спросила его мнение о турецком таланте. Красавица ведет свой Youtube-канал.
Ответ был однозначным: «Арда Гюлер – потрясающий игрок. У него есть качество, и я считаю его лучшим полузащитником в мире».
Такая оценка от бразильца стала громким комплиментом молодому игроку «Реала».
