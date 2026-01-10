Шесть игроков делят первое место в списке лучших бомбардиров УПЛ 2025/26 во время зимней паузы.

В текущем сезоне лиги 6 игроков забили по 7 голов каждый, и они делят лидерство в гонке бомбардиров.

Топ-бомбардиры сезона УПЛ 2025/26: Пилип Будковский (Заря Луганск), Проспер Оба (ЛНЗ Черкассы), Егор Твердохлеб (Кривбасс Кривой Рог), Николай Гайдучик (Полесье Житомир), Юрий Климчук (Колос Ковалевка), Бабукарр Фаал (Рух Львов) – по 7 голов.

Лучшие бомбардиры сезона УПЛ 2025/26

1–6. Пилип Будковский (Заря Луганск) – 7 голов

1–6. Проспер Оба (ЛНЗ Черкассы) – 7 голов

1–6. Егор Твердохлеб (Кривбасс Кривой Рог) – 7 голов

1–6. Николай Гайдучик (Полесье Житомир) – 7 голов

1–6. Юрий Климчук (Колос Ковалевка) – 7 голов

1–6. Бабукар Фаал (Рух Львов) – 7 голов

Инфографика. Бомбардиры УПЛ: шесть футболистов делят первую ступеньку