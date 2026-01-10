Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Инфографика. Бомбардиры УПЛ: шесть футболистов делят первую ступеньку
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 03:47 | Обновлено 10 января 2026, 04:08
Будковский, Проспер Оба, Твердохлеб, Гайдучик, Климчук, Фаал забили по 7 голов

10 января 2026, 03:47 | Обновлено 10 января 2026, 04:08
УПЛ

Шесть игроков делят первое место в списке лучших бомбардиров УПЛ 2025/26 во время зимней паузы.

В текущем сезоне лиги 6 игроков забили по 7 голов каждый, и они делят лидерство в гонке бомбардиров.

Топ-бомбардиры сезона УПЛ 2025/26: Пилип Будковский (Заря Луганск), Проспер Оба (ЛНЗ Черкассы), Егор Твердохлеб (Кривбасс Кривой Рог), Николай Гайдучик (Полесье Житомир), Юрий Климчук (Колос Ковалевка), Бабукарр Фаал (Рух Львов) – по 7 голов.

Лучшие бомбардиры сезона УПЛ 2025/26

  • 1–6. Пилип Будковский (Заря Луганск) – 7 голов
  • 1–6. Проспер Оба (ЛНЗ Черкассы) – 7 голов
  • 1–6. Егор Твердохлеб (Кривбасс Кривой Рог) – 7 голов
  • 1–6. Николай Гайдучик (Полесье Житомир) – 7 голов
  • 1–6. Юрий Климчук (Колос Ковалевка) – 7 голов
  • 1–6. Бабукар Фаал (Рух Львов) – 7 голов

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск бомбардиры Филипп Будковский Украинская Премьер-лига лучший бомбардир Полесье Житомир Юрий Климчук итоги сезона УПЛ Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Николай Гайдучик Егор Твердохлеб Бабукарр Фаал Проспер Оба статистика
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
