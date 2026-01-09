Львиное дерби. Сборная Марокко обыграла Камерун и вышла в полуфинал КАН

Сборная Марокко вышла в полуфинал домашнего Кубка африканских наций, обыграв Камерун в четвертьфинальном матче (2:0).

Львиное дерби в Рабате прошло под контролем марокканцев, которые действовали значительно острее в атаке и создали больше моментов.

В первом тайме Атласские львы открыли счет, поразив ворота Неукротимых львов. На 26-й минуте Браим Диас отличился точным ударом после передачи Аюба Эль-Кааби. Это его 5-й гол на этом турнире, и он возглавляет список бомбардиров.

После перерыва сборная Марокко закрепила свое преимущество. На 74-й минуте Исмаэль Сайбари забил второй мяч, ассистировал ему Наиф Агерд.

Сборная Марокко довела встречу с Камеруном до победы (2:0) и вышла в полуфинал Кубка африканских наций, где 14 января сыграет против победителя пары Алжир – Нигерия. В другом полуфинале Сенегал встретится с победителем пары Египет – Кот-д'Ивуар.

Кубок африканских наций

Четвертьфинал. 9 января 2026. Рабат (Марокко)

Камерун – Марокко – 0:2

Голы: Браим Диас, 26, Исмаэль Сайбари, 74

