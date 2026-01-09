9 января в 21:00 проходит матч плей-офф Кубка африканских наций.

В 1/4 финала Камерун и Марокко играют на арене Stade Prince Moulay Abdallah в марокканском городе Рабат.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Камеруна в 1/8 финала обыграла команду ЮАР (2:1).

Сборная Марокко в первом раунде плей-оф победила команду Танзании (1:0).

Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Камерун – Марокко. 1/4 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.