Камерун – Марокко. 1/4 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 января в 21:00 матч плей-офф Кубка африканских наций
9 января в 21:00 проходит матч плей-офф Кубка африканских наций.
В 1/4 финала Камерун и Марокко играют на арене Stade Prince Moulay Abdallah в марокканском городе Рабат.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Камеруна в 1/8 финала обыграла команду ЮАР (2:1).
Сборная Марокко в первом раунде плей-оф победила команду Танзании (1:0).
Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
