Камерун – Марокко. 1/4 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Африки
Камерун
09.01.2026 21:00 - : -
Марокко
Кубок африканских наций
09 января 2026, 09:12 | Обновлено 09 января 2026, 09:15
Смотрите 9 января в 21:00 матч плей-офф Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine, Сборная Марокко

9 января в 21:00 проходит матч плей-офф Кубка африканских наций.

В 1/4 финала Камерун и Марокко играют на арене Stade Prince Moulay Abdallah в марокканском городе Рабат.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Камеруна в 1/8 финала обыграла команду ЮАР (2:1).

Сборная Марокко в первом раунде плей-оф победила команду Танзании (1:0).

Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Камерун – Марокко
Смотреть трансляцию
Трансляция матча

смотреть онлайн Кубок африканских наций сборная Камеруна по футболу сборная Марокко по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
