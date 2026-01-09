Камерун – Марокко – 0:2. Как Браим Диас забил 5-й мяч на КАН. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка африканских наций
Сборная Марокко вышла в полуфинал домашнего Кубка африканских наций, обыграв Камерун в четвертьфинале (2:0).
Львиное дерби в Рабате прошло под контролем марокканцев, которые создали больше моментов.
На 26-й минуте Браим Диас отличился точным ударом после передачи Аюба Эль-Кааби. Это его 5-й гол на этом турнире, и он возглавляет список бомбардиров.
На 74-й минуте Исмаэль Сайбари забил второй мяч, ассистировал ему Наиф Агерд. Сборная Марокко выиграла (2:0) и вышла в полуфинал Кубка африканских наций.
Кубок африканских наций
Четвертьфинал. 9 января 2026. Рабат (Марокко)
Камерун – Марокко – 0:2
Голы: Браим Диас, 26, Исмаэль Сайбари, 74
Видео голов и обзор матча
События матча
