Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Камерун – Марокко – 0:2. Как Браим Диас забил 5-й мяч на КАН. Видео голов
Кубок Африки
Камерун
09.01.2026 21:00 – FT 0 : 2
Марокко
Кубок африканских наций
09 января 2026, 23:57 | Обновлено 10 января 2026, 00:45
Камерун – Марокко – 0:2. Как Браим Диас забил 5-й мяч на КАН. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка африканских наций

Камерун – Марокко – 0:2. Как Браим Диас забил 5-й мяч на КАН. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Марокко вышла в полуфинал домашнего Кубка африканских наций, обыграв Камерун в четвертьфинале (2:0).

Львиное дерби в Рабате прошло под контролем марокканцев, которые создали больше моментов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 26-й минуте Браим Диас отличился точным ударом после передачи Аюба Эль-Кааби. Это его 5-й гол на этом турнире, и он возглавляет список бомбардиров.

На 74-й минуте Исмаэль Сайбари забил второй мяч, ассистировал ему Наиф Агерд. Сборная Марокко выиграла (2:0) и вышла в полуфинал Кубка африканских наций.

Кубок африканских наций

Четвертьфинал. 9 января 2026. Рабат (Марокко)

Камерун – Марокко – 0:2

Голы: Браим Диас, 26, Исмаэль Сайбари, 74

Видео голов и обзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Сайбари (Марокко).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Марокко).
сборная Марокко по футболу сборная Камеруна по футболу видео голов и обзор Браим Диас Наиф Агер Исмаэль Сайбари Аюб Эль-Кааби Кубок африканских наций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
