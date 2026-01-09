Мали и Сенегал определили первого полуфиналиста Кубка африканских наций
Гол Илимана Ндиайе в первом тайме принес победу команде Сенегала
Сборная Сенегала вышла в полуфинал Кубка африканских наций, минимально обыграв Мали (1:0) в четвертьфинальном матче плей-оф.
Поединок в марокканском Танжере проходил под контролем сенегальских львов, которые больше владели инициативой и мячом, чем орлы из Мали.
Единственный и решающий гол был забит в первом тайме. На 27-й минуте Илиман Ндиайе из английского Эвертона отметился точным ударом.
У команды Мали в конце первого тайма был удален Ив Биссума из Тоттенхэма за вторую желтую карточку, и орлы играли второй тайм в меньшинстве.
Сенегал довел матч до победы (1:0) и вышел в полуфинал КАН, где 14 января сыграет против победителя пары Египет – Кот-д'Ивуар.
Другую полуфинальную пару составят победители матчей: Камерун – Марокко, Алжир – Нигерия. Финал запланировал на 18 января в Рабате.
Кубок африканских наций
Четвертьфинал. 9 января 2026. Танжер (Марокко)
Мали – Сенегал – 0:1
Гол: Илиман Ндиайе, 27
Удаление: Ив Биссума, 45+3 (Мали)
Сетка плей-офф
