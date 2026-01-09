Мали и Сенегал определили первого полуфиналиста Кубка африканских наций

Сборная Сенегала вышла в полуфинал Кубка африканских наций, минимально обыграв Мали (1:0) в четвертьфинальном матче плей-оф.

Поединок в марокканском Танжере проходил под контролем сенегальских львов, которые больше владели инициативой и мячом, чем орлы из Мали.

Единственный и решающий гол был забит в первом тайме. На 27-й минуте Илиман Ндиайе из английского Эвертона отметился точным ударом.

У команды Мали в конце первого тайма был удален Ив Биссума из Тоттенхэма за вторую желтую карточку, и орлы играли второй тайм в меньшинстве.

Сенегал довел матч до победы (1:0) и вышел в полуфинал КАН, где 14 января сыграет против победителя пары Египет – Кот-д'Ивуар.

Другую полуфинальную пару составят победители матчей: Камерун – Марокко, Алжир – Нигерия. Финал запланировал на 18 января в Рабате.

Кубок африканских наций

Четвертьфинал. 9 января 2026. Танжер (Марокко)

Мали – Сенегал – 0:1

Гол: Илиман Ндиайе, 27

Удаление: Ив Биссума, 45+3 (Мали)

Сетка плей-офф

Фотогалерея