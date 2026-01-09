Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мали и Сенегал определили первого полуфиналиста Кубка африканских наций
Кубок Африки
Мали
09.01.2026 18:00 – FT 0 : 1
Сенегал
Кубок африканских наций
09 января 2026, 20:05 | Обновлено 09 января 2026, 20:25
Мали и Сенегал определили первого полуфиналиста Кубка африканских наций

Гол Илимана Ндиайе в первом тайме принес победу команде Сенегала

Мали и Сенегал определили первого полуфиналиста Кубка африканских наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Сенегала вышла в полуфинал Кубка африканских наций, минимально обыграв Мали (1:0) в четвертьфинальном матче плей-оф.

Поединок в марокканском Танжере проходил под контролем сенегальских львов, которые больше владели инициативой и мячом, чем орлы из Мали.

Единственный и решающий гол был забит в первом тайме. На 27-й минуте Илиман Ндиайе из английского Эвертона отметился точным ударом.

У команды Мали в конце первого тайма был удален Ив Биссума из Тоттенхэма за вторую желтую карточку, и орлы играли второй тайм в меньшинстве.

Сенегал довел матч до победы (1:0) и вышел в полуфинал КАН, где 14 января сыграет против победителя пары Египет – Кот-д'Ивуар.

Другую полуфинальную пару составят победители матчей: Камерун – Марокко, Алжир – Нигерия. Финал запланировал на 18 января в Рабате.

Кубок африканских наций

Четвертьфинал. 9 января 2026. Танжер (Марокко)

Мали – Сенегал – 0:1

Гол: Илиман Ндиайе, 27

Удаление: Ив Биссума, 45+3 (Мали)

Сетка плей-офф

Фотогалерея

Кубок африканских наций сборная Сенегала по футболу Илиман Ндиайе сборная Мали по футболу Ив Биссума удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Brian
На жаль не вдалося подивитися цей матч. Треба буде глянути обзор чи по ділу вилучили Ілімана, чи пропихнули Сенегал в 1\4.
