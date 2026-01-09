Мали – Сенегал – 0:1. Как забил одноклубник Миколенко. Видео гола и обзор

Сборная Сенегала вышла в полуфинал Кубка африканских наций.

В четвертьфинале львы минимально переиграли орлов из Мали (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 27-й минуте забил Илиман Ндиайе из английского Эвертона, одноклубник украинца Виталия Миколенко.

У команды Мали в конце первого тайма был удален Ив Биссума из Тоттенхэма за вторую желтую карточку.

Читайте также: Мали и Сенегал определили первого полуфиналиста Кубка африканских наций

Кубок африканских наций

Четвертьфинал. 9 января 2026. Танжер (Марокко)

Мали – Сенегал – 0:1

Гол: Илиман Ндиайе, 27

Удаление: Ив Биссума, 45+3 (Мали)

Видео гола и обзор матча