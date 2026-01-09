Мали – Сенегал – 0:1. Как забил одноклубник Миколенко. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка африканских наций
Сборная Сенегала вышла в полуфинал Кубка африканских наций.
В четвертьфинале львы минимально переиграли орлов из Мали (1:0).
Единственный гол на 27-й минуте забил Илиман Ндиайе из английского Эвертона, одноклубник украинца Виталия Миколенко.
У команды Мали в конце первого тайма был удален Ив Биссума из Тоттенхэма за вторую желтую карточку.
Кубок африканских наций
Четвертьфинал. 9 января 2026. Танжер (Марокко)
Мали – Сенегал – 0:1
Гол: Илиман Ндиайе, 27
Удаление: Ив Биссума, 45+3 (Мали)
Видео гола и обзор матча
События матча
