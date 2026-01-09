Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Африки
Мали
09.01.2026 18:00 – FT 0 : 1
Сенегал
Кубок африканских наций
09 января 2026, 21:53 | Обновлено 09 января 2026, 22:05
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка африканских наций

Мали – Сенегал – 0:1. Как забил одноклубник Миколенко. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Сенегала вышла в полуфинал Кубка африканских наций.

В четвертьфинале львы минимально переиграли орлов из Мали (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 27-й минуте забил Илиман Ндиайе из английского Эвертона, одноклубник украинца Виталия Миколенко.

У команды Мали в конце первого тайма был удален Ив Биссума из Тоттенхэма за вторую желтую карточку.

Кубок африканских наций

Четвертьфинал. 9 января 2026. Танжер (Марокко)

Мали – Сенегал – 0:1

Гол: Илиман Ндиайе, 27

Удаление: Ив Биссума, 45+3 (Мали)

Видео гола и обзор матча

События матча

45’
Ив Биссума (Мали) получает красную карточку.
27’
ГОЛ ! Мяч забил Илиман Ндиайе (Сенегал).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
