9 января в 18:00 проходит матч плей-офф Кубка африканских наций.

В 1/4 финала Мали и Сенегал играют на арене в марокканском городе Танжер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Мали в 1/8 финала по пенальти обыграла команду Туниса (1:1, пен. 3:2)

Сборная Сенегал в первом раунде плей-оф победила команду Судана (3:1).

Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Мали – Сенегал. 1/4 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.