Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мали – Сенегал. 1/4 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Африки
Мали
09.01.2026 18:00 - : -
Сенегал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
09 января 2026, 08:57 | Обновлено 09 января 2026, 09:12
Смотрите 9 января в 18:00 матч плей-офф Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine, Сборная Сенегала

9 января в 18:00 проходит матч плей-офф Кубка африканских наций.

В 1/4 финала Мали и Сенегал играют на арене в марокканском городе Танжер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Мали в 1/8 финала по пенальти обыграла команду Туниса (1:1, пен. 3:2)

Сборная Сенегал в первом раунде плей-оф победила команду Судана (3:1).

Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

сборная Мали по футболу смотреть онлайн Кубок африканских наций сборная Сенегала по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
