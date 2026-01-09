Мали – Сенегал. 1/4 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 января в 18:00 матч плей-офф Кубка африканских наций
9 января в 18:00 проходит матч плей-офф Кубка африканских наций.
В 1/4 финала Мали и Сенегал играют на арене в марокканском городе Танжер.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Мали в 1/8 финала по пенальти обыграла команду Туниса (1:1, пен. 3:2)
Сборная Сенегал в первом раунде плей-оф победила команду Судана (3:1).
Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
