  Мали – Сенегал. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка африканских наций
Кубок Африки
Мали
09.01.2026 18:00 - : -
Сенегал
Кубок африканских наций
09 января 2026, 11:34
Поединок состоится 9 января и начнется в 18:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

9 января на Стад Ибн Батута пройдет матч четвертьфинала Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Мали и Сенегала. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Мали

Команда никогда не пробивалась на мундиали, и в целом даже в свои лучшие времена котировалась максимум как середняк. Недавно завершившийся отборочный цикл на чемпионат мира-2026 она и вовсе провалила, набрав восемнадцать очков, на одно меньше, чем Мадагаскар, не говоря уже о лидере той группы, Гане.

Выступления на КАН тоже нельзя назвать такими уж успешными, но тут помогает нынешний регламент. На групповом этапе были только ничьи, с Замбией, Марокко (по 1:1) и Коморскими островами (0:0). Но и этого хватило, чтобы получить пропуск в плей-офф. Там обменялись голами с Тунисом, причем пропустили на 88-й минуте, но успели сровнять с пенальти. А потом выиграли и послематчевую серию!

Сенегал

Сборная в целом показывал свой привычно высокий уровень. Она практически не проигрывала в 2025-м, и на Чемпионате Африканских Наций в августе дошла до 1/2, уступив только будущим победителям, марокканцам, и лишь по итогам пенальти, после ничьей. Ну, а параллельно уверенно обеспечили себе право снова сыграть на мундиале - в выиграли семь матчей и трижды сыграли вничью.

Понятно, что все ждали яркого выступления и на Кубке - но помнили и осечки на недавних турнирах. Пока что проблем получается избегать. В группе, разгромив 3:0 Ботсвану, потом сыграли вничью 1:1 с ДР Конго и, в третьем туре, не оставили ни малейших шансов Бенину, разгромив и его 3:0. Ну, а в плей-офф не смутило и то, что Судан первым забил, уже на шестой минуте - к перерыву дубль Гуйе позволил выйти вперед, а потом и добили соперника, закончив солидными 3:1.

Статистика личных встреч

Всего было семь очных матчей. Трижды все заканчивалось ничьими, еще трижды, в том числе в обоих крайних случаях, побеждал Сенегал.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 6.51 для Мали и 1.73 для Сенегала. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не верят, что малийцы снова добьются уже привычной ничьей. Номинальные гости обыграют удобного соперника (коэффициент - 1,65).

Мали
9 января 2026 -
18:00
Сенегал
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
