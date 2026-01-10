Ребров может вызвать в сборную игрока Динамо. От него отказались в Киеве
Брагару может дебютировать за главную команду страны в 2026 году
Полузащитник киевского «Динамо» Максим Брагару, который сейчас выступает на правах аренды за «Полесье», может в ближайшее время получить вызов в сборную Украины, сообщает «Взбірна».
Отмечается, что житомирский клуб уже неоднократно делегировал своих футболистов в национальную команду, и Брагару имеет все шансы пополнить этот список.
За половину сезона вингер провел 14 матчей, в которых отличился четырьмя голами и тремя результативными передачами.
Ранее вингер житомирского «Полесья» Максим Брагару прокомментировал свой переход из киевского «Динамо», рассказал о задачах и чемпионских амбициях «волков».
