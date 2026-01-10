Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров может вызвать в сборную игрока Динамо. От него отказались в Киеве
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 03:32 |
101
0

Ребров может вызвать в сборную игрока Динамо. От него отказались в Киеве

Брагару может дебютировать за главную команду страны в 2026 году

10 января 2026, 03:32 |
101
0
Ребров может вызвать в сборную игрока Динамо. От него отказались в Киеве
ФК Полесье. Максим Брагару

Полузащитник киевского «Динамо» Максим Брагару, который сейчас выступает на правах аренды за «Полесье», может в ближайшее время получить вызов в сборную Украины, сообщает «Взбірна».

Отмечается, что житомирский клуб уже неоднократно делегировал своих футболистов в национальную команду, и Брагару имеет все шансы пополнить этот список.

За половину сезона вингер провел 14 матчей, в которых отличился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Ранее вингер житомирского «Полесья» Максим Брагару прокомментировал свой переход из киевского «Динамо», рассказал о задачах и чемпионских амбициях «волков».

По теме:
ФОТО. Легенда Динамо Киев – без отопления. После обстрела рф
Инфографика. Бомбардиры УПЛ: шесть футболистов делят первую ступеньку
Андрусв АРАУХО: «Я уже чувствую себя полноценной частью Кривбасса»
Полесье Житомир Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Футбол | 09 января 2026, 10:46 9
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира

«Ювентус» нацелился на украинского футболиста

Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Бокс | 09 января 2026, 09:33 1
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»

Американец похвалил Бенавидеса

Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Футбол | 09.01.2026, 06:02
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
ФОТО. Худший водитель АПЛ среди футболистов
Футбол | 10.01.2026, 01:51
ФОТО. Худший водитель АПЛ среди футболистов
ФОТО. Худший водитель АПЛ среди футболистов
Никогда снова, или Как Карпаты умудрились наступить на те же грабли
Футбол | 09.01.2026, 19:32
Никогда снова, или Как Карпаты умудрились наступить на те же грабли
Никогда снова, или Как Карпаты умудрились наступить на те же грабли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
08.01.2026, 16:48
Бокс
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 9
Футбол
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
09.01.2026, 00:13 1
Бокс
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 45
Война
В Барселоне подтвердили трансфер победителя Лиги наций
В Барселоне подтвердили трансфер победителя Лиги наций
08.01.2026, 07:38
Футбол
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
09.01.2026, 07:42 4
Футбол
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 12:27 41
Теннис
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
09.01.2026, 04:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем