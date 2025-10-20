Украинский вингер покинул Динамо из-за недостатка игровой практики

Вингер житомирского «Полесья» Максим Брагару прокомментировал свой переход из киевского «Динамо», рассказал о задачах и чемпионских амбициях «волков»:

– Насколько вы уже адаптировались в «Полесье»?

– Да я уже достаточно адаптировался, быстро в этом смысле все получилось. Очень хороший коллектив, меня приняли хорошо. Многих игроков я знал раньше. И тренерский штаб мне тоже знаком – при нем я был в молодежной сборной. Поэтому с адаптацией все отлично.

– Когда вы приходили в «Полесье», какую задачу ставили перед собой?

– Конечно, для меня это новый вызов. Я хочу играть, прогрессировать и становиться лучше, в каждой игре показывать свой максимум и расти.

– Когда вы поняли, что в «Динамо» не складывается и имеет смысл идти куда-то в другой клуб?

– В «Динамо» у меня было достаточно мало игровой практики. Мне важно играть, поэтому решил перейти в «Полесье». Дай Бог показывать свой уровень в каждой игре.

– Говорят ли в «Полесье» о первом месте?

– Конечно, есть задача занять место как можно выше, но мы идем от игры к игре. Следующий матч – с «Оболонью», вот к нему и будем готовиться. Смотреть в турнирную таблицу сейчас нет смысла. Я считаю, что у нас много качественных, сильных игроков и очень хороший коллектив. Так что, конечно, будем стараться занять место как можно выше и показывать свой лучший футбол, – рассказал Максим.

Брагару перебрался в житомирский клуб на правах аренды из «Динамо» в сентябре. В нынешнем сезоне вингер провел девять матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативных передачи.