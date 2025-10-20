Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский вингер покинул Динамо из-за недостатка игровой практики
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 12:35 |
758
0

Украинский вингер покинул Динамо из-за недостатка игровой практики

Максим Брагару рассказал о своем решении перебраться на правах аренды в «Полесье»

20 октября 2025, 12:35 |
758
0
Украинский вингер покинул Динамо из-за недостатка игровой практики
ФК Полесье Житомир. Максим Брагару

Вингер житомирского «Полесья» Максим Брагару прокомментировал свой переход из киевского «Динамо», рассказал о задачах и чемпионских амбициях «волков»:

– Насколько вы уже адаптировались в «Полесье»?

– Да я уже достаточно адаптировался, быстро в этом смысле все получилось. Очень хороший коллектив, меня приняли хорошо. Многих игроков я знал раньше. И тренерский штаб мне тоже знаком – при нем я был в молодежной сборной. Поэтому с адаптацией все отлично.

– Когда вы приходили в «Полесье», какую задачу ставили перед собой?

– Конечно, для меня это новый вызов. Я хочу играть, прогрессировать и становиться лучше, в каждой игре показывать свой максимум и расти.

– Когда вы поняли, что в «Динамо» не складывается и имеет смысл идти куда-то в другой клуб?

– В «Динамо» у меня было достаточно мало игровой практики. Мне важно играть, поэтому решил перейти в «Полесье». Дай Бог показывать свой уровень в каждой игре.

– Говорят ли в «Полесье» о первом месте?

– Конечно, есть задача занять место как можно выше, но мы идем от игры к игре. Следующий матч – с «Оболонью», вот к нему и будем готовиться. Смотреть в турнирную таблицу сейчас нет смысла. Я считаю, что у нас много качественных, сильных игроков и очень хороший коллектив. Так что, конечно, будем стараться занять место как можно выше и показывать свой лучший футбол, – рассказал Максим.

Брагару перебрался в житомирский клуб на правах аренды из «Динамо» в сентябре. В нынешнем сезоне вингер провел девять матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативных передачи.

По теме:
Черноморец-2 – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
БЕССМЕРТНЫЙ: «Начали спешить и неадекватно реагировать на ситуацию»
Нападающий Вереса: «Получил больше удовольствия от игры, чем ожидал»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Полесье Житомир Максим Брагару
Николай Титюк Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Футбол | 19 октября 2025, 20:01 25
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты

Команда Сергея Нагорняка забила трижды в ворота «львов»

Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Футбол | 20 октября 2025, 03:59 6
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ

Молодежный чемпионат мира U-20 завершился в Чили

Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Футбол | 20.10.2025, 07:02
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
«Это аномальный показатель». Кравченко – о перспективах сборной Украины
Футбол | 20.10.2025, 09:14
«Это аномальный показатель». Кравченко – о перспективах сборной Украины
«Это аномальный показатель». Кравченко – о перспективах сборной Украины
Триумф Марокко U20, шок для Ливерпуля, хет-трик Месси, гонка Ферстаппена
Футбол | 20.10.2025, 12:25
Триумф Марокко U20, шок для Ливерпуля, хет-трик Месси, гонка Ферстаппена
Триумф Марокко U20, шок для Ливерпуля, хет-трик Месси, гонка Ферстаппена
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
18.10.2025, 17:24
Баскетбол
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
18.10.2025, 22:40 4
Футбол
Экс-футболист Карпат, Вереса и Нивы тяжело ранен на фронте
Экс-футболист Карпат, Вереса и Нивы тяжело ранен на фронте
18.10.2025, 09:53 3
Война
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
18.10.2025, 23:35 5
Футбол
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 12
Футбол
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
18.10.2025, 22:04 2
Бокс
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем