Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 22:23 | Обновлено 19 октября 2025, 22:33
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей

9-й тур Украинской Премьер-лиги завершится 20 октября

ФК Динамо

С 17 по 20 октября проходит 9-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.

В пятницу было сыграно 1 матч, три игры прошли в субботу, еще три – в воскресенье, и 1 поединок вынесен на понедельник.

Лидером в турнирной таблице стал Кривбасс (19 очков), который на выезде обыграл Рух (2:1).

Вторым идет Шахтер (18) после ничьей с житомирским Полесьем (0:0), а третьим – Динамо (17), упустившее победив над Зарей (1:1).

На 4-е место поднялся ЛНЗ, который после победы над Колосом (1:0) набрал 17 пунктов.

Поднялся со дна таблицы Эпицентр (6 баллов), выиграв у Карпат (3:1). В зоне вылета находятся Рух (6) и Полтава (4).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

9-й тур. 17–20 октября

  • 17.10. 15:30 Полтава – Оболонь – 1:2
  • 18.10. 13:00 Рух – Кривбасс – 1:2
  • 18.10. 15:30 Заря – Динамо – 1:1
  • 18.10. 18:00 Полесье – Шахтер – 0:0
  • 19.10. 13:00 ЛНЗ Черкассы – Колос – 1:0
  • 19.10. 15:30 Верес – Александрия – 1:1
  • 19.10. 18:00 Карпаты – Эпицентр – 1:3
  • 20.10. 18:00 Кудровка – Металлист 1925

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Кривбасс 9 6 1 2 18 - 12 26.10.25 18:00 Динамо Киев - Кривбасс18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье 19
2 Шахтер Донецк 9 5 3 1 15 - 8 26.10.25 15:30 Шахтер Донецк - Кудровка18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк 18
3 Динамо Киев 9 4 5 0 23 - 12 26.10.25 18:00 Динамо Киев - Кривбасс18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192527.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев 17
4 ЛНЗ 9 5 2 2 10 - 7 25.10.25 13:00 Металлист 1925 - ЛНЗ19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ 17
5 Полесье 9 5 1 3 14 - 8 25.10.25 18:00 Оболонь - Полесье18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк04.10.25 Полесье 4:0 Полтава29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье 16
6 Металлист 1925 8 4 3 1 11 - 5 20.10.25 18:00 Кудровка - Металлист 192505.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192528.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192513.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов 15
7 Колос Ковалевка 9 4 2 3 8 - 7 26.10.25 13:00 Полтава - Колос Ковалевка19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка 14
8 Оболонь 9 3 4 2 9 - 9 25.10.25 18:00 Оболонь - Полесье17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Оболонь 1:1 Верес27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев 13
9 Заря 9 3 3 3 12 - 11 24.10.25 18:00 Верес - Заря18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка 12
10 Карпаты Львов 9 2 5 2 15 - 15 25.10.25 15:30 Карпаты Львов - Рух Львов19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава 11
11 Кудровка 8 3 1 4 12 - 14 20.10.25 18:00 Кудровка - Металлист 192505.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка12.09.25 Верес 2:0 Кудровка29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов 10
12 Верес 9 2 3 4 7 - 10 24.10.25 18:00 Верес - Заря19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Оболонь 1:1 Верес29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес12.09.25 Верес 2:0 Кудровка 9
13 Александрия 9 2 2 5 10 - 16 24.10.25 15:30 Александрия - Эпицентр19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Александрия 1:0 Полтава22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ 8
14 Эпицентр 9 2 0 7 11 - 17 24.10.25 15:30 Александрия - Эпицентр19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр 6
15 Рух Львов 9 2 0 7 7 - 18 25.10.25 15:30 Карпаты Львов - Рух Львов18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр 6
16 Полтава 9 1 1 7 6 - 19 26.10.25 13:00 Полтава - Колос Ковалевка17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Полесье 4:0 Полтава27.09.25 Александрия 1:0 Полтава21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192514.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава 4
Полная таблица

📊 Инфографика

Нагорняк поделился секретом, как удалось переиграть Карпаты
Владислав КУЛАЧ: «За счет характера одержали победу»
Тренер Карпат объяснил причины неудачи в матче с Эпицентром
