Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей

С 17 по 20 октября проходит 9-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.

В пятницу было сыграно 1 матч, три игры прошли в субботу, еще три – в воскресенье, и 1 поединок вынесен на понедельник.

Лидером в турнирной таблице стал Кривбасс (19 очков), который на выезде обыграл Рух (2:1).

Вторым идет Шахтер (18) после ничьей с житомирским Полесьем (0:0), а третьим – Динамо (17), упустившее победив над Зарей (1:1).

На 4-е место поднялся ЛНЗ, который после победы над Колосом (1:0) набрал 17 пунктов.

Поднялся со дна таблицы Эпицентр (6 баллов), выиграв у Карпат (3:1). В зоне вылета находятся Рух (6) и Полтава (4).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

9-й тур. 17–20 октября

17.10. 15:30 Полтава – Оболонь – 1:2

– 1:2 18.10. 13:00 Рух – Кривбасс – 1:2

– 1:2 18.10. 15:30 Заря – Динамо – 1:1

18.10. 18:00 Полесье – Шахтер – 0:0

19.10. 13:00 ЛНЗ Черкассы – Колос – 1:0

– Колос – 1:0 19.10. 15:30 Верес – Александрия – 1:1

19.10. 18:00 Карпаты – Эпицентр – 1:3

– 1:3 20.10. 18:00 Кудровка – Металлист 1925

🏆 Турнирная таблица УПЛ

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Кривбасс 9 6 1 2 18 - 12 26.10.25 18:00 Динамо Киев - Кривбасс 18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс 05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка 28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс 21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс 14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье 19 2 Шахтер Донецк 9 5 3 1 15 - 8 26.10.25 15:30 Шахтер Донецк - Кудровка 18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк 05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ 28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк 22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря 13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк 18 3 Динамо Киев 9 4 5 0 23 - 12 26.10.25 18:00 Динамо Киев - Кривбасс 18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев 05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 1925 27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев 22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия 13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев 17 4 ЛНЗ 9 5 2 2 10 - 7 25.10.25 13:00 Металлист 1925 - ЛНЗ 19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка 05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ 28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс 21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов 12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ 17 5 Полесье 9 5 1 3 14 - 8 25.10.25 18:00 Оболонь - Полесье 18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк 04.10.25 Полесье 4:0 Полтава 29.09.25 Верес 1:4 Полесье 20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка 14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье 16 6 Металлист 1925 8 4 3 1 11 - 5 20.10.25 18:00 Кудровка - Металлист 1925 05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 1925 28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка 21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 1925 13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк 30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов 15 7 Колос Ковалевка 9 4 2 3 8 - 7 26.10.25 13:00 Полтава - Колос Ковалевка 19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка 03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов 28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка 20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес 14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка 14 8 Оболонь 9 3 4 2 9 - 9 25.10.25 18:00 Оболонь - Полесье 17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь 04.10.25 Оболонь 1:1 Верес 27.09.25 Заря 0:0 Оболонь 22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов 13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев 13 9 Заря 9 3 3 3 12 - 11 24.10.25 18:00 Верес - Заря 18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев 03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря 27.09.25 Заря 0:0 Оболонь 22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря 14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка 12 10 Карпаты Львов 9 2 5 2 15 - 15 25.10.25 15:30 Карпаты Львов - Рух Львов 19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр 04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов 27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев 22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов 14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава 11 11 Кудровка 8 3 1 4 12 - 14 20.10.25 18:00 Кудровка - Металлист 1925 05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка 26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр 20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка 12.09.25 Верес 2:0 Кудровка 29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов 10 12 Верес 9 2 3 4 7 - 10 24.10.25 18:00 Верес - Заря 19.10.25 Верес 1:1 Александрия 04.10.25 Оболонь 1:1 Верес 29.09.25 Верес 1:4 Полесье 20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес 12.09.25 Верес 2:0 Кудровка 9 13 Александрия 9 2 2 5 10 - 16 24.10.25 15:30 Александрия - Эпицентр 19.10.25 Верес 1:1 Александрия 04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов 27.09.25 Александрия 1:0 Полтава 22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия 12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ 8 14 Эпицентр 9 2 0 7 11 - 17 24.10.25 15:30 Александрия - Эпицентр 19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр 03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря 26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр 21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс 13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр 6 15 Рух Львов 9 2 0 7 7 - 18 25.10.25 15:30 Карпаты Львов - Рух Львов 18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс 03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов 28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк 21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов 13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр 6 16 Полтава 9 1 1 7 6 - 19 26.10.25 13:00 Полтава - Колос Ковалевка 17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь 04.10.25 Полесье 4:0 Полтава 27.09.25 Александрия 1:0 Полтава 21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 1925 14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава 4 Полная таблица

📊 Инфографика