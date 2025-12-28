Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
«Лион» обратился к киевлянам по поводу Георгия Цитаишвили
Французский «Лион» интересуется грузинским вингером киевского «Динамо» Георгием Цитаишвили, который на правах аренды выступает за «Мец». Об этом сообщает издание Inside Transfer.
По информации источника, «ткачи» уже обратились к столичному клубу, чтобы начать переговоры о трансфере 25-летнего футболиста.
В сезоне 2025/26 Георгий Цитаишвили на правах аренды провел 17 матчей за «Мец», отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро, а его контракт с «Динамо» действует до завершения нынешней кампании.
Ранее сообщалось об интересе к Георгию Цитаишвили со стороны еще нескольких европейских клубов.
