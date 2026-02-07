Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЮКСА близка к подписанию полузащитника с опытом выступлений в УПЛ
Украина. Первая лига
07 февраля 2026, 13:25 | Обновлено 07 февраля 2026, 13:26
116
0

ЮКСА близка к подписанию полузащитника с опытом выступлений в УПЛ

Сергей Петько ведет переговоры с ЮКСА

07 февраля 2026, 13:25 | Обновлено 07 февраля 2026, 13:26
116
0
ЮКСА близка к подписанию полузащитника с опытом выступлений в УПЛ
ФК Феникс-Мариуполь. Сергей Петько

Опытный полузащитник Сергей Петько в ближайшее время может стать игроком ФК ЮКСА, сообщает Sport Arena.

32-летний Петько может играть как в опорной зоне, так и на позиции защитника.

Ранее Сергей выступал за «Черноморец», «Жемчужину», «Волынь», «Верес», «Минай», «Ингулец». Большинство своих матчей хавбек провел в составе ровенской команды.

В осенней части сезона Петько играл за «Феникс-Мариуполь», проведя 13 матчей во всех турнирах, а в январе покинул клуб и стал свободным агентом.

ФК ЮКСА занимает седьмое место по итогам осенней части Первой лиги, имея в активе 23 очка.

Ранее сообщалось, что клуб Первой лиги попрощался с третьим легионером во время зимней паузы.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Один из старейших клубов Украины остался без главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ срочно вернул украинца из аренды
Есть три претендента. Защитник Ворсклы может вернуться в УПЛ
Сергей Петько ЮКСА Тарасовка чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига трансферы
Иван Чирко Источник: Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Суркис сказал фас! Поэтому я ушел из сборной»
Футбол | 07 февраля 2026, 07:32 5
Мирон МАРКЕВИЧ: «Суркис сказал фас! Поэтому я ушел из сборной»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Суркис сказал фас! Поэтому я ушел из сборной»

Тренер – о Петре Дыминском

Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Футбол | 07 февраля 2026, 03:02 10
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?

Список возглавил Лионель Месси

Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Олимпийские игры | 06.02.2026, 12:24
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Бокс | 07.02.2026, 08:34
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Клуб Украинской Премьер-лиги подписал нападающего сборной Мавритании
Футбол | 07.02.2026, 11:51
Клуб Украинской Премьер-лиги подписал нападающего сборной Мавритании
Клуб Украинской Премьер-лиги подписал нападающего сборной Мавритании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
06.02.2026, 08:18 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
06.02.2026, 12:53
Баскетбол
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
05.02.2026, 19:59 5
Футбол
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
05.02.2026, 09:18 7
Футбол
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
06.02.2026, 05:22 4
Бокс
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
05.02.2026, 08:03 22
Футбол
Энтони Джошуа выбрал боксера, который победил бы Усика и братьев Кличко
Энтони Джошуа выбрал боксера, который победил бы Усика и братьев Кличко
06.02.2026, 04:44
Бокс
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
05.02.2026, 11:31 4
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем