ЮКСА близка к подписанию полузащитника с опытом выступлений в УПЛ
Сергей Петько ведет переговоры с ЮКСА
Опытный полузащитник Сергей Петько в ближайшее время может стать игроком ФК ЮКСА, сообщает Sport Arena.
32-летний Петько может играть как в опорной зоне, так и на позиции защитника.
Ранее Сергей выступал за «Черноморец», «Жемчужину», «Волынь», «Верес», «Минай», «Ингулец». Большинство своих матчей хавбек провел в составе ровенской команды.
В осенней части сезона Петько играл за «Феникс-Мариуполь», проведя 13 матчей во всех турнирах, а в январе покинул клуб и стал свободным агентом.
ФК ЮКСА занимает седьмое место по итогам осенней части Первой лиги, имея в активе 23 очка.
Ранее сообщалось, что клуб Первой лиги попрощался с третьим легионером во время зимней паузы.
