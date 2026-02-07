ЮКСА близка к подписанию полузащитника с опытом выступлений в УПЛ

Опытный полузащитник Сергей Петько в ближайшее время может стать игроком ФК ЮКСА, сообщает Sport Arena.

32-летний Петько может играть как в опорной зоне, так и на позиции защитника.

Ранее Сергей выступал за «Черноморец», «Жемчужину», «Волынь», «Верес», «Минай», «Ингулец». Большинство своих матчей хавбек провел в составе ровенской команды.

В осенней части сезона Петько играл за «Феникс-Мариуполь», проведя 13 матчей во всех турнирах, а в январе покинул клуб и стал свободным агентом.

ФК ЮКСА занимает седьмое место по итогам осенней части Первой лиги, имея в активе 23 очка.

Ранее сообщалось, что клуб Первой лиги попрощался с третьим легионером во время зимней паузы.