Нюансы ренессанса Ланса

…Кажется, это было только вчера, а ведь прошло уже более четверти века, да и порядковый номер тысячелетия с тех пор изменился: гол Владислава Ващука в лигочемпионском матче в ворота «Ланса» на выезде после ювелирной передачи с правого фланга незабвенного Валентина Белькевича, и нетривиальное празднование динамовской «пятерки», лежа на животе с высунутым языком и покачиванием головой. Кто не помнит тот легендарный кадр!

Тогдашний взлет «Ланса» (чемпионство и два Кубка: Летний и его преемник – Французской лиги) совпал со взлетом «Динамо» (полуфинал Лиги чемпионов и безоговорочная гегемония на внутренней арене). И для команды Валерия Лобановского ничья в киевской игре с кроваво-золотыми (1:1) считалась явной неудачей. Помню, Александр Шовковский после финального свистка еще долго не мог сдвинуться с места, глядя в одну точку и, видимо, прокручивал в памяти перипетии только что финишировавшей баталии. Печальное выражение лица голкипера «Динамо» свидетельствовало о разочаровании из-за домашнего паритета с чемпионом Франции. Но киевляне полностью реабилитировались на выезде. Правда, в Киеве «Лансу» существенно помог тогдашний лидер команды Тони Верель, на счету которого – забитый гол. А вот в департаменте Па-Де-Кале хозяева вынуждены были играть без него, ведь он заработал удаление в предыдущем выездном матче с лондонским «Арсеналом». И это несколько (а, может, и больше, чем несколько) упростило задачу динамовцам, ведь, например, Ващук получил возможность смелее выбегать в контратаки и в результате забил гол, ставший, в конце концов, решающим.

Что ж, сейчас у «Ланса» – снова подъем, в отличие от «Динамо», хотя, говоря объективно, звезд вроде Вереля образца конца 1990-х в рядах кроваво-золотых нет. Парадокс же наличествует. Стоимость вашего состава – 9–10-я в лиге, а вы ведете упорную борьбу за чемпионство со столичным грандом, действующим победителем Лиги чемпионов, который буквально купается в более чем миллиардной роскоши. Уж не сон-сказка ли это? Пьер Саж, создавший под эгидой «Ланса» настоящую тренерскую команду, доказывает: это – реальность.

Итак, в чем состоят секреты успешной игры лансуазов? Я бы выделил, прежде всего, защиту. В победных матчах календарного 2026-го в чемпионате Франции (а таковые почти все, кроме досадного марсельского исключения) «Ланс» сохраняет свои ворота в неприкосновенности. Здесь можно провести и историческую параллель, ведь город Ланс в свое время был основан как крепость, призванная оградить Фландрию от набегов норманнов. В позиционной обороне «Ланс» – лучший в Лиге 1: всего 9 пропущенных голов в результате атакующих комбинаций соперников. У всех остальных команд – двузначные показатели в этом компоненте. Подопечные Пьера Сажа являются безоговорочными лидерами Лиги 1 по количеству отборов за игру: 19,6. Опорник «Ланса» Мамади Сангаре с результатом 3,4 – безальтернативный №1 по этому показателю в сильнейшем французском дивизионе, да и его партнер по команде Адриен Томассон изрядно гнет спину на ниве отборов – 4-й игрок Лиги 1 в этом хит-параде.

Согласитесь, это многое объясняет. ПСЖ, «Лилль», «Лион», «Марсель» подобной цепкостью не отличаются и отстают в таблице количества отборов. В то же время, как это ни парадоксально, однако команда, идущая 2-й в чемпионате, имеет менее, чем 50%-ный показатель по среднематчевому владению мяча. Вместе с тем, среднематчевый показатель перехватов у «Ланса» – двузначный: 11,1. В этом компоненте лучший игрок Лиги 1 с большим отрывом и с фантастическим показателем в 2,5 (к слову, лучшим среди всех игроков, играющих в чемпионатах большой пятерки) – снова представитель «Ланса» 27-летний Маманг Сарр. Подобной командной двузначностью в этом аспекте в Лиге 1 могут еще похвастать разве что «Монако» (11,2) и «Осер» (10,6). К примеру, ПСЖ в этом хит-параде перехватов – последний в Лиге 1 (о том, камень ли это в огород Ильи Забарного, стоит поговорить отдельно и в другой раз). И по количеству выносов лансуазы отнюдь не отстают. Статистика от whoscored.com свидетельствует, что 21-летний 190-сантиметровый австриец ганского происхождения уроженец Граца Самсон Байду – 3-й игрок Лиги 1 в этом аспекте. Кстати, в этом сезоне именно Байду является лучшим игроком «Ланса» по среднематчевой оценке, по мнению sofascore.com, – 7,27.

Показатель xG у «Ланса» – самый высокий в Лиге 1: 42,61. Команда с равнины Артуа – единственная в самом сильном французском дивизионе, у кого он превышает (и ощутимо превышает!) отметку «40». Ближайшие преследователи в эксджишной таблице – «Марсель» и ПСЖ – имеют xG разве что 39 с лишком. Но в то же время голов у лансуазов едва ли не на десяток меньше, чем должно быть согласно xG. Все-таки здесь проявляется дешевизна состава кроваво-золотых по сравнению с другими соискателями высоких мест в Лиге 1. По количеству ударов «Ланс» – 4-й, а вот по показателю соотношения xG/удар – 0,15 – лидирует. То есть бьют кроваво-золотые по воротам соперников не при первой возможности, а так, чтобы наверняка. И то, судя по отрицательному соотношению реального количества голов к xG, не всегда получается хорошо. По количеству голов со стандартов (тренерская работа Пьера Сажа!) «Ланс» делит 1–2-е места с ПСЖ: по 9. Собственно, и по количеству голов в контратаках (4) также делит лидерство в Лиге 1 – с «Монако» и «Ниццей».

Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер Саж

Пьер Саж не может похвастать выдающейся (да хотя бы какой-то профессиональной!) игровой карьерой. Да, бегал до 26 лет за любителей. Более-менее серьезно к тренерству пришел уже во 2-й половине 2010-х. К самостоятельной же тренерской работе вообще приступил два с половиной года назад. Его «Лион» был интересной командой, но не более того. И «Ланс» многие во Франции рассматривали как шаг назад для малоопытного тренера. А получается так, что этот шаг стал ощутимым продвижением к самореализации. И принялись писать аналитики, что, дескать, нехватка полноценного игроцкого опыта и является тем ключом, которым можно открыть дверь к тренерской успешности. Обобщение в этом контексте, по-моему, ошибочная штука. Однако такой вывод именно в контексте Сажа по крайней мере заслуживает раздумий относительно своей правоты. Не замылен глаз у бургундца, чего уж там! И этот глаз многое видит. А в дальнейшем видение трансформируется в перспективу развития. И есть модерный «Ланс», являющийся соискателем золотых медалей, да и на национальный кубок – этого трофея пока нет в призовой коллекции лансуазов – вполне может покуситься (во всяком случае на стадии 1/8 финала «Труа» на выезде в присутствии множества своих болельщиков был обыгран уверенно, хотя и с нетипичным для современного «Ланса» счетом 4:2).

Что ж, статистика вроде бы свидетельствует о ставке Пьера Сажа на оборону. И, мол, не от хорошей жизни он это делает, ведь исполнительское мастерство креативщиков его команды несколько оставляет желать. Однако такое заключение, имея под собой определенную почву, все же отдает тривиальностью. Просто посмотрите матчи «Ланса», особенно домашние. К слову, вместимость стадиона больше, чем население города, и каждый раз – аншлаги (не в последнюю очередь из-за принципиальной позиции президента клуба – французского бизнесмена ливанско-армянского происхождения Жозефа Угурляна, который, говоря о ценах на билеты, все время подчеркивает: «Низкие цены останутся низкими»). И 9 подряд домашних побед – лучший показатель сезона в Лиге 1 – стали возможными в том числе и из-за яростной болельщицкой поддержки. Самый большой xG в Лиге 1 ведь не на пустом месте возник! А у форвардов Уэсли Саида и Одсонна Эдуара количество забитых голов существенно превышает xG: 8 при 6,68 и 7 при 4,92 соответственно. Правда, речь здесь идет исключительно о чемпионате. Саид в кубковом матче против «Труа» в минувший мид-уик в конце матча упустил 2 прекрасных момента после изысканных передач новичка команды Аллана Сен-Максимена. Голевое число лучшего игрока недавнего матча против «Гавра» по версии практически всех ведущих статистических порталов Флориана Тавена (в схеме 3–4–2–1 Эдуар, как правило, на острие, а Саид и Тавен располагаются немного глубже: слева и справа соответственно), в свою очередь, наоборот, едва ли не на 3 единицы отстает от xG. Тавен к тому же лидирует в команде по среднематчевому количеству ударов и по количеству упущенных больших шансов. Впрочем, опережает других форвардов команды по количеству созданных голевых шансов. Хотя по этому показателю абсолютно все нападающие кроваво-золотых существенно уступают защитнику/полузащитнику (обычно играет на левом фланге, но чаще входит в четверку игроков середины поля, чем в тройку защитников в тактической расстановке Пьера Сажа) Маттье Юдолю – единственному игроку, имеющему двузначный показатель в этом компоненте (16).

Определенной иллюстрацией стилистики «Ланса» в нападении может послужить тот факт, что подопечные Пьера Сажа уверенно лидируют в высшем французском дивизионе по количеству кроссов. Кстати, именно Юдоль нередко превращает их в реальные голевые моменты. Так, первые 2 гола лансуазов в кубковом матче против «Труа» стали возможными после ювелирных кроссов Юдоля. Другая иллюстрация, хотя и несколько своеобразная – эпизод с незасчитанным голом в недавнем матче против «Гавра» (игра, кстати, ярко показала приверженность фланговых игроков «Ланса» к кроссам, ведь еще до истечения получаса игры «Ланс» лидировал по кроссам 13:2). Тогда два атакующих игрока кроваво-золотых пытались одновременно нанести удар в падении через себя. В итоге помешали друг другу, мяч подхватил их партнер по команде и отправил его в ворота. Однако во время неудачной попытки пробить через себя один из тех старателей – Саид («Ты как здесь оказался? Стреляли…». Но в нашем контексте, в отличие от советского фильма, не стреляли, а подавали) – коснулся мяча рукой. Как следствие, гол так и не был легитимизирован.

rclens.fr/fr

Безусловно, фаны кроваво-золотых (а они отличаются тем, что поднимают множество флагов не только в заворотных, но и в центральных секторах, и среди флагов время от времени встречаются и сине-желтые – города Ланс, вот только синяя и желтая составляющие там вертикальные, в отличие от украинского знамени) вспоминают времена Тони Вереля не без ноток ностальгии. Едва ли не 30 лет назад и чемпионство для команды, представляющей департамент Па-де-Кале (крайний север Франции) было достижимым, и достойная игра в Лиге чемпионов – реальностью. Но кто сказал, что те времена неповторимы! В настоящее время «Ланс» входит в эпоху ренессанса!

Алексей РЫЖКОВ