Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
07 февраля 2026, 12:05 | Обновлено 07 февраля 2026, 12:09
Юлия Стародубцева – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира WTA 1000 в Дохе

Юлия Стародубцева – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

7 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 102) проводит матч квалификации турнира WTA 1000 в Дохе (Катар).

В финале отбора украинка играет против представительницы Японии Моюки Утидзимы (Япония, WTA 87). Старт встречи – 10:10 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка выйдет в основную сетку тысячника.

Юлия Стародубцева Моюка Утидзима смотреть онлайн WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
