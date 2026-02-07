WTA07 февраля 2026, 12:05 | Обновлено 07 февраля 2026, 12:09
Юлия Стародубцева – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира WTA 1000 в Дохе
7 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 102) проводит матч квалификации турнира WTA 1000 в Дохе (Катар).
В финале отбора украинка играет против представительницы Японии Моюки Утидзимы (Япония, WTA 87). Старт встречи – 10:10 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка выйдет в основную сетку тысячника.
