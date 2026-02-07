Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Азартные игры
Футбольные клубы Бразилии рискуют потерять букмекерских спонсоров

Новый налог угрожает рентабельности сотрудничества

Футбольные клубы Бразилии рискуют потерять букмекерских спонсоров
Getty Images/Global Images Ukraine

Предложение о введении 15% налога на депозиты в ставках может поставить под угрозу многомиллионные спонсорские контракты между букмекерскими компаниями и бразильскими футбольными клубами.

По словам представителей отрасли, многие соглашения содержат пункты о расторжении в случае существенных изменений законодательства. Повышение налоговой нагрузки может сделать бизнес в Бразилии нерентабельным и привести к пересмотру или разрыву действующих партнерств.

Представители индустрии рассчитывают добиться отмены налога в Конгрессе, а в случае его принятия готовы оспаривать меру в суде.

азарт казино букмекеры Бразилия
Александр Гринник Источник
