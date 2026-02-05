Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вулверхэмптон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
07.02.2026 17:00 - : -
Челси
Англия
05 февраля 2026, 22:07 | Обновлено 05 февраля 2026, 22:08
Смотрите 7 февраля в 17:00 матч чемпионата Англии

Вулверхэмптон – Челси

В субботу, 7 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Челси».

Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
