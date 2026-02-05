07.02.2026 17:00 - : -
Вулверхэмптон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 февраля в 17:00 матч чемпионата Англии
В субботу, 7 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Челси».
Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.
Вулверхэмптон – ЧелсиСмотреть трансляцию
