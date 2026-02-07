Первый тайм Шахтера. Горняки пропустили дважды, но забили три гола
У донецкой команды отличились Каун Элиас, Артем Бондаренко, плюс автогол
Донецкий Шахтер проводит очередной контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
7 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Динамо Тбилиси из Грузии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды играют в турецкой Анталии на стадионе Мардан.
Товарищеский матч. 7 февраля 2026. Анталия (Турция)
Шахтер Донецк (Украина) – Динамо Тбилиси (Грузия) – 3:2 (перерыв)
Голы: Кауан Элиас, 18, Мепарішвілі, 23 (автогол), Артем Бондаренко, 45 (пен) – Адриан, 2, гол, 42
ГОЛ! 1:1. Кауан Элиас, 18 мин
ГОЛ! 3:2. Артем Бондаренко, 45 мин (пен)
Видео голов и обзор
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Удалось победить соперника по чемпионату мира в Дивизионе 1A
В субботу, 7 февраля, будет разыграно пять комплектов наград