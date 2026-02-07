Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первый тайм Шахтера. Горняки пропустили дважды, но забили три гола
Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 16:50 | Обновлено 07 февраля 2026, 17:02
139
0

Первый тайм Шахтера. Горняки пропустили дважды, но забили три гола

У донецкой команды отличились Каун Элиас, Артем Бондаренко, плюс автогол

Первый тайм Шахтера. Горняки пропустили дважды, но забили три гола
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер проводит очередной контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

7 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Динамо Тбилиси из Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды играют в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

Товарищеский матч. 7 февраля 2026. Анталия (Турция)

Шахтер Донецк (Украина) – Динамо Тбилиси (Грузия) – 3:2 (перерыв)

Голы: Кауан Элиас, 18, Мепарішвілі, 23 (автогол), Артем Бондаренко, 45 (пен) – Адриан, 2, гол, 42

ГОЛ! 1:1. Кауан Элиас, 18 мин

ГОЛ! 3:2. Артем Бондаренко, 45 мин (пен)

Видео голов и обзор

По теме:
Шахтер Донецк – Динамо Тбилиси. Видео голов и обзор (обновляется)
Карпаты минимально уступили шведскому клубу на сборах в Испании
Рух – Рудеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи Динамо Тбилиси Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор Кауан Элиас Артем Бондаренко пенальти автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
