Первый тайм Шахтера. Горняки пропустили дважды, но забили три гола

Донецкий Шахтер проводит очередной контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

7 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Динамо Тбилиси из Грузии.

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды играют в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

Товарищеский матч. 7 февраля 2026. Анталия (Турция)

Шахтер Донецк (Украина) – Динамо Тбилиси (Грузия) – 3:2 (перерыв)

Голы: Кауан Элиас, 18, Мепарішвілі, 23 (автогол), Артем Бондаренко, 45 (пен) – Адриан, 2, гол, 42

ГОЛ! 1:1. Кауан Элиас, 18 мин

ГОЛ! 3:2. Артем Бондаренко, 45 мин (пен)

