Шахтер – Динамо Тбилиси – 7:2. Разгром в Анталии. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции
Донецкий Шахтер проводит очередной контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
7 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Динамо Тбилиси из Грузии.
Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды играют в турецкой Анталии на стадионе Мардан.
В первом тайме горняки пропустили дважды, но забили три гола. У донецкой команды отличились Каун Элиас, Артем Бондаренко, плюс автогол (3:2).
Шахтер отгрузил 7 мячей в ворота Динамо Тбилиси. Во втором тайме отличились Егор Назарина (дубль), Лукас Феррейра, и премьерный гол за горняков забил новичок Проспер Оба.
Товарищеский матч. 7 февраля 2026. Анталия (Турция)
Шахтер Донецк (Украина) – Динамо Тбилиси (Грузия) – 7:2 (идет 2-й тайм)
Голы: Кауан Элиас, 18, автогол, 23, Бондаренко, 45 (пен), Назарина, 48, 87, Лукас Феррейра, 51, Проспер Оба, 63 – голы, 2, 42
ГОЛ! 1:1. Кауан Элиас, 18 мин
ГОЛ! 2:1. Автогол соперников, 23 мин
ГОЛ! 3:2. Артем Бондаренко, 45 мин (пен)
ГОЛ! 4:2. Егор Назарина, 48 мин
ГОЛ! 5:2. Лукас Феррейра, 51 мин
ГОЛ! 6:2. Проспер Оба, 63 мин
ГОЛ! 7:2. Егор Назарина, 88 мин
Видеозапись матча
