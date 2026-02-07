Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер – Динамо Тбилиси – 7:2. Разгром в Анталии. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
07.02.2026 16:00 – FT 7 : 2
Динамо Тбилиси
Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 17:59 | Обновлено 07 февраля 2026, 18:00
Шахтер – Динамо Тбилиси – 7:2. Разгром в Анталии. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции

Шахтер – Динамо Тбилиси – 7:2. Разгром в Анталии. Видео голов и обзор
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер проводит очередной контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

7 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Динамо Тбилиси из Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды играют в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

В первом тайме горняки пропустили дважды, но забили три гола. У донецкой команды отличились Каун Элиас, Артем Бондаренко, плюс автогол (3:2).

Шахтер отгрузил 7 мячей в ворота Динамо Тбилиси. Во втором тайме отличились Егор Назарина (дубль), Лукас Феррейра, и премьерный гол за горняков забил новичок Проспер Оба.

Товарищеский матч. 7 февраля 2026. Анталия (Турция)

Шахтер Донецк (Украина) – Динамо Тбилиси (Грузия) – 7:2 (идет 2-й тайм)

Голы: Кауан Элиас, 18, автогол, 23, Бондаренко, 45 (пен), Назарина, 48, 87, Лукас Феррейра, 51, Проспер Оба, 63 – голы, 2, 42

ГОЛ! 1:1. Кауан Элиас, 18 мин

ГОЛ! 2:1. Автогол соперников, 23 мин

ГОЛ! 3:2. Артем Бондаренко, 45 мин (пен)

ГОЛ! 4:2. Егор Назарина, 48 мин

ГОЛ! 5:2. Лукас Феррейра, 51 мин

ГОЛ! 6:2. Проспер Оба, 63 мин

ГОЛ! 7:2. Егор Назарина, 88 мин

Видеозапись матча

товарищеские матчи Динамо Тбилиси Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор пенальти автогол Артем Бондаренко Кауан Элиас Егор Назарина Лукас Феррейра Проспер Оба
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
