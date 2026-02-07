Обменялись голами. Кривбасс сыграл вничью с латвийским клубом

«Кривбасс» проводит учебно-тренировочные сборы в Испании. В субботу, 7 февраля, подопечные Патрика ван Леувена сыграли товарищеский матч с клубом «Лиепая» из Латвии.

«Кривбасс» открыл счет на 26-й минуте. Карлос Парако технично перебросил вратаря соперников.

ФК «Лиепая» отыгрался в начале второго тайма. На 50-й минуте Виейра счет сравнял.

Также следует отметить, что во втором тайме красную карточку получил Владимир Виливальд.

Товарищеский матч. Испания. 7 февраля

«Кривбасс» (Украина) – «Лиепая» (Латвия) – 1:1

Голы: Парако, 26 – Виейра, 50