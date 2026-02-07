Обменялись голами. Кривбасс сыграл вничью с латвийским клубом
Поединок «Кривбасс» – «Лиепая» завершился со счетом 1:1
«Кривбасс» проводит учебно-тренировочные сборы в Испании. В субботу, 7 февраля, подопечные Патрика ван Леувена сыграли товарищеский матч с клубом «Лиепая» из Латвии.
«Кривбасс» открыл счет на 26-й минуте. Карлос Парако технично перебросил вратаря соперников.
ФК «Лиепая» отыгрался в начале второго тайма. На 50-й минуте Виейра счет сравнял.
Также следует отметить, что во втором тайме красную карточку получил Владимир Виливальд.
Товарищеский матч. Испания. 7 февраля
«Кривбасс» (Украина) – «Лиепая» (Латвия) – 1:1
Голы: Парако, 26 – Виейра, 50
