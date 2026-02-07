Заключительный этап подготовки к старту в УПЛ Полтава проведет в Закарпатье

На заключительном этапе подготовки «Полтава» проведет лишь один спарринг. Как стало известно Sport.ua, перед началом второй части чемпионата футболисты «Полтавы» будут готовиться на спортивной базе клуба «Минай» недалеко от Ужгорода.

Основное внимание будет сосредоточено на тренировочном процессе, так как запланирован только один контрольный матч – 13 февраля с лидером Первой лиги «Буковиной». После него и определится, кому из потенциальных новичков будет предложено подписать контракт.

К слову, один из них – Валерий Сад – отметился двумя забитыми мячами в спарринге с «Ингульцом», в котором «горожане» одержали победу – 4:1.

На данный момент первым «зимним» новичком «Полтавы» стал нападающий Даниил Сухоручко, который ранее выступал за перволиговый «Левый Берег».

Пока что «Полтава» замыкает турнирную таблицу УПЛ, набрав 9 очков.

