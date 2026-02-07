Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 20:16 | Обновлено 07 февраля 2026, 20:17
Заключительный этап подготовки к старту в УПЛ Полтава проведет в Закарпатье

Определяющим для новичков станет спарринг с лидером Первой лиги

ФК Полтава

На заключительном этапе подготовки «Полтава» проведет лишь один спарринг. Как стало известно Sport.ua, перед началом второй части чемпионата футболисты «Полтавы» будут готовиться на спортивной базе клуба «Минай» недалеко от Ужгорода.

Основное внимание будет сосредоточено на тренировочном процессе, так как запланирован только один контрольный матч – 13 февраля с лидером Первой лиги «Буковиной». После него и определится, кому из потенциальных новичков будет предложено подписать контракт.

К слову, один из них – Валерий Сад – отметился двумя забитыми мячами в спарринге с «Ингульцом», в котором «горожане» одержали победу – 4:1.

На данный момент первым «зимним» новичком «Полтавы» стал нападающий Даниил Сухоручко, который ранее выступал за перволиговый «Левый Берег».

Пока что «Полтава» замыкает турнирную таблицу УПЛ, набрав 9 очков.

Ранее «Полтава» разгромила «Ингулец» в спарринге.

Тренер ЛНЗ рассказал о спаррингах против Колоса
Результативный спарринг. Буковина и Феникс-Мариуполь сыграли вничью
Александрия в товарищеском матче уступила чемпиону Узбекистана
Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы
Оцените материал
