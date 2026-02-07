Украинский полузащитник Руслан Малиновский попал в стартовый состав «Дженоа» на матч против «Наполи» в рамках 24-го тура чемпионата Италии. Поединок стартовал в 19:00 по киевскому времени.

Уже на 3-й минуте встречи Малиновский открыл счет, реализовав пенальти в ворота действующего чемпиона Италии. Этот гол стал для украинца третьим подряд в составе генуэзского клуба.

Малиновский проводит 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

ВИДЕО. Руслан Малиновский забил в ворота чемпиона Италии!