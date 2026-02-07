Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
07 февраля 2026, 19:11 | Обновлено 07 февраля 2026, 19:16
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил в ворота чемпиона Италии!

Украинец открыл счет в матче с «Наполи»

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник Руслан Малиновский попал в стартовый состав «Дженоа» на матч против «Наполи» в рамках 24-го тура чемпионата Италии. Поединок стартовал в 19:00 по киевскому времени.

Уже на 3-й минуте встречи Малиновский открыл счет, реализовав пенальти в ворота действующего чемпиона Италии. Этот гол стал для украинца третьим подряд в составе генуэзского клуба.

Малиновский проводит 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Sergey Mihailovich
Красава!!!
Диванний Експерт
Де відео!!!!! Брехуни !!!!!
Saar
Вже 1-2
Bahus1
Приємно що Руслан стає лідером команди , тільки напевно не завжди його хватає на 90 хвилин, як правило замінюють після 60 ї хвилини 
Alex
Тянет команду 
