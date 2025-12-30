Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кириченко из Металлурга Запорожье получил травму во время отпуска
Украина. Первая лига
30 декабря 2025, 13:12
Кириченко из Металлурга Запорожье получил травму во время отпуска

У Даниила проблемы с рукой

23-летний украинский хавбек Даниил Кириченко травмировался.

Как стало известно Sport.ua, игрок Металлурга Запорожье получил повреждение руки во время отпуска.

Пока что неизвестно, насколько все серьезно, но с высокой долей вероятности Металлург З сможет рассчитывать на Даниил в конце марта, когда возобновится сезон Первой лиги Украины.

Кириченко присоединился к запорожской команде летом 2025 года из Диназа, где был лучшим бомбардиром в прошлой кампании. В сезоне Первой лиги 2025/26 отыграл 10 матчей и отметился одним забитым голом.

Металлург Запорожье является аутсайдером второго по силе дивизиона страны – у команды всего восемь очков за 18 сыгранных туров и последнее, 16-е место.

Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
