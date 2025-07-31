ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги подписал лучшего бомбардира Диназа

Запорожский «Металлург» официально договорился о трансфере 23-летнего игрока «Диназа» Даниила Кириченко.

Информация о контракте футболиста отсутствует.

В последние три сезона Даниил представлял цвета «Диназа», за который всего отыграл 48 матчей. На счету полузащитника 10 голов и четыре результативных передачи.

В прошлом сезоне с четырьмя голами Кириченко стал лучшим бомбардиром «Диназа» в течение сезона.

Ранее сообщалось, что «Металлург» представил обновленную эмблему клуба.