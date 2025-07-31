Украина. Первая лига31 июля 2025, 14:15 | Обновлено 31 июля 2025, 14:18
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги подписал лучшего бомбардира Диназа
Даниил Кириченко будет выступать с нового сезона за «Металлург» Запорожье
31 июля 2025, 14:15 | Обновлено 31 июля 2025, 14:18
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Запорожский «Металлург» официально договорился о трансфере 23-летнего игрока «Диназа» Даниила Кириченко.
Информация о контракте футболиста отсутствует.
В последние три сезона Даниил представлял цвета «Диназа», за который всего отыграл 48 матчей. На счету полузащитника 10 голов и четыре результативных передачи.
В прошлом сезоне с четырьмя голами Кириченко стал лучшим бомбардиром «Диназа» в течение сезона.
Ранее сообщалось, что «Металлург» представил обновленную эмблему клуба.
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