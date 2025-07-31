Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги подписал лучшего бомбардира Диназа
Украина. Первая лига
31 июля 2025, 14:15 | Обновлено 31 июля 2025, 14:18
493
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги подписал лучшего бомбардира Диназа

Даниил Кириченко будет выступать с нового сезона за «Металлург» Запорожье

31 июля 2025, 14:15 | Обновлено 31 июля 2025, 14:18
493
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги подписал лучшего бомбардира Диназа
ФК Металлург Запорожье. Даниил Кириченко

Запорожский «Металлург» официально договорился о трансфере 23-летнего игрока «Диназа» Даниила Кириченко.

Информация о контракте футболиста отсутствует.

В последние три сезона Даниил представлял цвета «Диназа», за который всего отыграл 48 матчей. На счету полузащитника 10 голов и четыре результативных передачи.

В прошлом сезоне с четырьмя голами Кириченко стал лучшим бомбардиром «Диназа» в течение сезона.

Ранее сообщалось, что «Металлург» представил обновленную эмблему клуба.

По теме:
Рух – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПСЖ принял важное решение о переговорах по Забарному. Это знак
ОФИЦИАЛЬНО. Тернопольская Нива оформила переход сына известного вратаря
Диназ Вышгород Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу трансферы
Андрей Витренко Источник: ФК Металлург Запорожье
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ман Юнайтед разгромил Борнмут с Забарным, Эвертон уступил Вест Хэму
Футбол | 31 июля 2025, 13:12 3
Ман Юнайтед разгромил Борнмут с Забарным, Эвертон уступил Вест Хэму
Ман Юнайтед разгромил Борнмут с Забарным, Эвертон уступил Вест Хэму

Состоялось 2 матча Premier League Summer Series

Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
Биатлон | 30 июля 2025, 18:07 2
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина

Биатлонистка погибла под завалами камней в Пакистане

БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
Бокс | 31.07.2025, 09:40
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Футбол | 31.07.2025, 08:45
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Футбол | 31.07.2025, 10:05
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
30.07.2025, 15:40 73
Футбол
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
30.07.2025, 09:22 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария оформила один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария оформила один из самых дорогих трансферов в истории
30.07.2025, 11:13 11
Футбол
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
30.07.2025, 09:55 6
Футбол
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
30.07.2025, 09:02 7
Футбол
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
30.07.2025, 23:09 41
Футбол
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
30.07.2025, 10:54 1
Бокс
ВИДЕО. Лицо и реакция Екатерины Усик и Шевченко на нокаут в бою с Дюбуа
ВИДЕО. Лицо и реакция Екатерины Усик и Шевченко на нокаут в бою с Дюбуа
30.07.2025, 00:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем