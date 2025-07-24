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Украина. Первая лига
24 июля 2025, 07:17 | Обновлено 24 июля 2025, 07:51
251
0

ФОТО. Запорожский Металлург сменил не только логотип, но и название

Запорожская команда будет играть в Первой лиге

24 июля 2025, 07:17 | Обновлено 24 июля 2025, 07:51
251
0
ФОТО. Запорожский Металлург сменил не только логотип, но и название
СК Металлург Запорожье

Запорізький «Металург» представив не лише новий логотип, а й офіційно змінив назву.

Колишній МФК тепер матиме назву Спортивний клуб (СК) Металург Запоріжжя. Ребрендинг став частиною масштабного оновлення та подальшого розвитку клубу.

Новий логотип СК «Металург» символізує ключові елементи ДНК Запоріжжя: частокіл як символ витривалості та козацької спадщини, метал – як знак промисловості, праці й наполегливості, Хортиця, що втілює стійкість і глибину, а також рік заснування клубу – 1935.

Оновлення філософії клубу підкреслює його представлення цілого регіону та об’єднання футболу з іншими видами спорту під спільним гербом. Підтримку новому образу надали відомі українські футболісти – Володимир Бражко, Сергій Кривцов, Едуард Сарапій, Сергій Сидорчук та інші.

Історія «Металурга» – це приклад перезапуску. Клуб було створено при «Запоріжсталі», він грав у Вищій лізі та виходив до фіналу Кубка України. Після паузи у 2017 році його відновили як муніципальний проєкт. Зараз «Металург» – команда Першої ліги, футбольна академія та живий спортивний бренд Запоріжжя.

Проєкт ініціювала Запорізька обласна асоціація футболу, яка виступила організатором і координатором. Презентація нового логотипу відбулася у кінозалі «Славутич-Арени» за участю гравців, тренерів, вболівальників і легенд клубу. Атмосфера була особливою – це був не просто показ символу, а розмова про його сенс, історію створення та спільне майбутнє.

Гравці першої команди одними з перших побачили новий логотип і підтримали його з ентузіазмом. Також анонсовано, що найближчим часом «Металург» отримає новий клубний автобус з оновленою символікою.

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Металлург Запорожье логотип чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины переименование
Николай Степанов Источник: ФК Металлург Запорожье
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