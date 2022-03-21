Юрий БЕРЕЗА: «Сейчас я командую батальоном Национальной гвардии»

Почетный президент СК «Днепр-1» Юрий Береза рассказал о своей деятельности в военный период.

«Я сейчас командую батальоном Национальной гвардии. Это абсолютно новый батальон, который был создан с нуля.

Сейчас идет очередное обострение войны, которая началась в 2014 году. Но разница между теми событиями и нынешними не просто большая, а огромная.

В 2014 году, к сожалению, говорить о вооруженных силах мы могли с большой натяжкой. У нас было в стране примерно четыре с половиной тысячи высокомотивированных патриотических людей, которые взяли в руки оружие и пытались защитить Украину. И защитили.

Сейчас у нас только в рядах ВСУ двести пятьдесят тысяч человек и не менее миллиона, которые были готовы и взяли в руки оружие. На сегодняшний день у нас звено в вооруженных силах: командир взвода, командир роты, командир батальона и командир бригады - лучшее в мире. Это звено может быть автономным», - сказал Береза.