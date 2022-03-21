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Юрий БЕРЕЗА: «Сейчас я командую батальоном Национальной гвардии»

Почетный президент «Днепра-1» защищает Украину

  • 21.03.2022 05:00
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Юрий БЕРЕЗА: «Сейчас я командую батальоном Национальной гвардии»
© nfront.org.ua. Юрий Береза

Почетный президент СК «Днепр-1» Юрий Береза рассказал о своей деятельности в военный период.

«Я сейчас командую батальоном Национальной гвардии. Это абсолютно новый батальон, который был создан с нуля. 

Сейчас идет очередное обострение войны, которая началась в 2014 году. Но разница между теми событиями и нынешними не просто большая, а огромная.

В 2014 году, к сожалению, говорить о вооруженных силах мы могли с большой натяжкой. У нас было в стране примерно четыре с половиной тысячи высокомотивированных патриотических людей, которые взяли в руки оружие и пытались защитить Украину. И защитили. 

Сейчас у нас только в рядах ВСУ двести пятьдесят тысяч человек и не менее миллиона, которые были готовы и взяли в руки оружие. На сегодняшний день у нас звено в вооруженных силах: командир взвода, командир роты, командир батальона и командир бригады - лучшее в мире. Это звено может быть автономным», - сказал Береза.

Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
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    spiritum veritatis, 21.03.2022 05:32
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    хай Господь милує від такого комбата! під Іловайськом ця свиня кинула своїх бійців і героїчно втікла з передової разом з генералом Хомчаком
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