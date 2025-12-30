Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
ATP
30 декабря 2025, 12:50
Перед отбором AO-2026: известно, где лидер украинского тенниса начнет сезон

Виталий Сачко выступит на турнире АТР 250 в Гонконге с 5 по 11 января

Instagram. Виталий Сачко

28-летний украинский теннисит Виталий Сачко (АТР 169) начнет сезон 2025 года на хардовом турнире АТР 250 в Гонконге.

Лидер мужского тенниса в Украине попал в список участников квалификации. Соревнования в Гонконге пройдет с 5 по 11 января.

В 2024 году Сачко уже играл на кортах Гонконга. Тогда Виталий в отборе прошел Жомбора Пироша и Теренса Атмана, а затем уступил в первом раунде основной сетке Марку-Андреа Хуслеру.

Сачко в Гонконге проведет подготовку к квалификации Australian Open, которая стартует 12 января в Мельбурне.

Виталий Сачко ATP Гонконг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
