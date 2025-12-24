Четыре представителя Украины сыграют в квалификации Australian Open 2026
Калинина, Стародубцева, Снигур и Сачко поборются за основу мейджора в Мельбурне
Четыре представителя Украины попали в заявочный список квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.
Юлия Стародубцева (WTA 113), Ангелина Калинина (WTA 127), Дарья Снигур (WTA 153), а также Виталий Сачко (ATP 153) поборются за выход в основную сетку Australian Open.
Отборочные матчи на мейджоре в Мельбурне пройдут с 12 по 17 января.
Место в основе Australian Open 2026 гарантировали четыре украинские теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Александра Олейникова.
Заявочный лист на квалификацию Australian Open 2026 (женщины)
Заявочный лист на квалификацию Australian Open 2026 (мужчины)
