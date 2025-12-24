Четыре представителя Украины сыграют в квалификации Australian Open 2026

Четыре представителя Украины попали в заявочный список квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

Юлия Стародубцева (WTA 113), Ангелина Калинина (WTA 127), Дарья Снигур (WTA 153), а также Виталий Сачко (ATP 153) поборются за выход в основную сетку Australian Open.

Отборочные матчи на мейджоре в Мельбурне пройдут с 12 по 17 января.

Место в основе Australian Open 2026 гарантировали четыре украинские теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Александра Олейникова.

Заявочный лист на квалификацию Australian Open 2026 (женщины)

Заявочный лист на квалификацию Australian Open 2026 (мужчины)