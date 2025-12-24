Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Australian Open
24 декабря 2025, 09:06 |
Четыре представителя Украины сыграют в квалификации Australian Open 2026

Калинина, Стародубцева, Снигур и Сачко поборются за основу мейджора в Мельбурне

WTA. Ангелина Калинина

Четыре представителя Украины попали в заявочный список квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

Юлия Стародубцева (WTA 113), Ангелина Калинина (WTA 127), Дарья Снигур (WTA 153), а также Виталий Сачко (ATP 153) поборются за выход в основную сетку Australian Open.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Отборочные матчи на мейджоре в Мельбурне пройдут с 12 по 17 января.

Место в основе Australian Open 2026 гарантировали четыре украинские теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Александра Олейникова.

Заявочный лист на квалификацию Australian Open 2026 (женщины)

Заявочный лист на квалификацию Australian Open 2026 (мужчины)

По теме:
Свитолина проведет матч с четвертой ракеткой перед стартом Aus Open 2026
Рейтинг WTA. Как изменилась позиция Калининой после триумфа в Лиможе
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
Ангелина Калинина Юлия Стародубцева Дарья Снигур Виталий Сачко Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
