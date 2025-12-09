Заявка Australian Open 2026: четыре украинки гарантировали место в основе
Свитолина, Костюк, Ястремская и Олейникова сыграют в основе австралийского мейджора
В список участниц основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2026 года попали четыре украинки.
Это Элина Свитолина (WTA 14), Марта Костюк (WTA 26), Даяна Ястремская (WTA 27) и Александра Олейникова (WTA 96). Олейникова впервые в карьере сыграет на австралийских кортах и дебютирует в основе Grand Slam.
По защищенному рейтингу в Мельбурне сыграют Каролина Плишкова (Чехия), Ван Яфань (Китай) и Мананчая Савангкав (Таиланд). Защищенным рейтингов могла воспользоваться и Ангелина Калинина, которая сейчас занимает 156-е место, но, видимо, она использует его на других мейджорах (максимум два турнира Grand Slam).
Калининой, как и Юлии Стародубцевой (WTA 113), придется проходить квалификацию.
Из топ-100 только две теннисистки не подали заявки на участие на A0-2026: Даниэль Коллинс (США, WTA 64) и Онс Жабер (Тунис, WTA 76).
Australian Open 2026 пройдет с 18 января по 1 февраля в Мельбурне. Матчи квалификации стартуют с 12 января.
Заявочный лист Australian Open в женской сетке
Заявочный лист Australian Open в мужской сетке
