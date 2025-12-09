Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Заявка Australian Open 2026: четыре украинки гарантировали место в основе
Australian Open
09 декабря 2025, 12:40 | Обновлено 09 декабря 2025, 12:55
Заявка Australian Open 2026: четыре украинки гарантировали место в основе

Свитолина, Костюк, Ястремская и Олейникова сыграют в основе австралийского мейджора

Заявка Australian Open 2026: четыре украинки гарантировали место в основе
Getty Images/Global Images Ukraine

В список участниц основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2026 года попали четыре украинки.

Это Элина Свитолина (WTA 14), Марта Костюк (WTA 26), Даяна Ястремская (WTA 27) и Александра Олейникова (WTA 96). Олейникова впервые в карьере сыграет на австралийских кортах и дебютирует в основе Grand Slam.

По защищенному рейтингу в Мельбурне сыграют Каролина Плишкова (Чехия), Ван Яфань (Китай) и Мананчая Савангкав (Таиланд). Защищенным рейтингов могла воспользоваться и Ангелина Калинина, которая сейчас занимает 156-е место, но, видимо, она использует его на других мейджорах (максимум два турнира Grand Slam).

Калининой, как и Юлии Стародубцевой (WTA 113), придется проходить квалификацию.

Из топ-100 только две теннисистки не подали заявки на участие на A0-2026: Даниэль Коллинс (США, WTA 64) и Онс Жабер (Тунис, WTA 76).

Australian Open 2026 пройдет с 18 января по 1 февраля в Мельбурне. Матчи квалификации стартуют с 12 января.

Заявочный лист Australian Open в женской сетке

Заявочный лист Australian Open в мужской сетке

По теме:
С кем и когда сыграет Калинина в 1/8 финала турнира WTA 125 в Лиможе?
Первый матч за полгода. Калинина разгромила стартовую соперницу в Лиможе
Ангелина Калинина – Катинка фон Дайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
