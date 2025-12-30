Кто забил больше? Сенегал и ДР Конго заочно определили победителя группы

30 декабря в Марокко состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций 2025.

В этот игровой день прошли заключительные поединки в группе D.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сенегал и ДР Конго заочно определяли победителя группы. Сенегал забил три мяча Бенину (3:0), а ДР Конго – столько же в ворота Ботсваны (3:0).

В одном из эпизодов у львов знаменитый Садио Мане оформил ассист на Хабиба Диалло.

Сборная Сенегала опередила ДР Конго по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Группа D: Сенегал, ДР Конго (по 7 очков), Бенин (3) вышли в 1/8 финала, а Ботсвана (0) покидает турнир.

Уже сформировались пары 1/8 финала: Мали – Тунис, Египет – Бенин, Марокко – Танзания, Алжир – ДР Конго.

Кубок африканских наций

Группа D. 3-й тур, 30 декабря 2025. Марокко

Бенин – Сенегал – 0:3

Голы: Абдулайе Сек, 38, Хабиб Диалло, 62, Шериф Ндиайе, 90+7 (пен)

Ботсвана – ДР Конго – 0:3

Голы: Натанаэль Мбуку, 31, Гаэль Какута, 41 (пен), 60

Сетка плей-офф

Турнирные таблицы