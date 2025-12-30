Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кто забил больше? Сенегал и ДР Конго заочно определили победителя группы
Кубок Африки
Ботсвана
30.12.2025 21:00 – FT 0 : 3
ДР Конго
Кубок африканских наций
30 декабря 2025, 23:12 | Обновлено 31 декабря 2025, 01:03
Кто забил больше? Сенегал и ДР Конго заочно определили победителя группы

Сенегал забил три мяча Бенину, а ДР Конго – столько же в ворота Ботсваны

Кто забил больше? Сенегал и ДР Конго заочно определили победителя группы
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

30 декабря в Марокко состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций 2025.

В этот игровой день прошли заключительные поединки в группе D.

Сенегал и ДР Конго заочно определяли победителя группы. Сенегал забил три мяча Бенину (3:0), а ДР Конго – столько же в ворота Ботсваны (3:0).

В одном из эпизодов у львов знаменитый Садио Мане оформил ассист на Хабиба Диалло.

Сборная Сенегала опередила ДР Конго по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Группа D: Сенегал, ДР Конго (по 7 очков), Бенин (3) вышли в 1/8 финала, а Ботсвана (0) покидает турнир.

Уже сформировались пары 1/8 финала: Мали – Тунис, Египет – Бенин, Марокко – Танзания, Алжир – ДР Конго.

Кубок африканских наций

Группа D. 3-й тур, 30 декабря 2025. Марокко

Бенин – Сенегал – 0:3

Голы: Абдулайе Сек, 38, Хабиб Диалло, 62, Шериф Ндиайе, 90+7 (пен)

Ботсвана – ДР Конго – 0:3

Голы: Натанаэль Мбуку, 31, Гаэль Какута, 41 (пен), 60

Сетка плей-офф

Турнирные таблицы

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэль Какута (ДР Конго).
41’
ГОЛ ! С пенальти забил Гаэль Какута (ДР Конго).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Натанаэль Мбюкю (ДР Конго).
Бенин – Сенегал – 0:3. Ассист Мане, львы выиграли группу. Видео голов
Ботсвана – ДР Конго – 0:3. Какута оформил дубль. Видео голов и обзор
КАН-2025. Определены все 16 участников плей-офф, а также 4 пары 1/8 финала
сборная Бенина по футболу сборная Сенегала по футболу сборная Ботсваны по футболу сборная ДР Конго по футболу Садио Мане Кубок африканских наций Хабиб Диалло Шериф Ндиайе Гаэль Какута видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
